La chaîne a demandé l’avis de Tara Reade sur ce qu’elle appelle les « récits de désinformation russes ».

Les principaux médias américains tentent désespérément de donner un avantage aux démocrates dans une tentative de dernière minute d’influencer la prochaine élection présidentielle, a déclaré Tara Reade, collaboratrice de RT et ancienne assistante de Joe Biden. Les médias recyclent désormais les vieux « Ingérence russe » récit remontant à la campagne d’Hillary Clinton en 2016, a-t-elle déclaré à RT, commentant la tentative de CNN d’obtenir un commentaire de sa part sur le sujet. CNN a publié mercredi un long article à succès, affirmant que les journalistes de la chaîne, en collaboration avec le Media Forensics Hub de l’Université de Clemson, auraient découvert un réseau de désinformation tentaculaire soutenu par Moscou et diffusant des récits qui sont ensuite amplifiés par divers orateurs américains populaires. Doublé « Tempête-1516 » selon CNN, le réseau aurait ciblé la vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz. Le diffuseur a cherché à approcher Reade comme l’un des « personnalités marquantes » aurait partagé les récits du réseau pour lui donner son point de vue sur le problème.











Dans une lettre adressée à son avocat, un producteur de CNN demande la réponse de Reade « aux informations selon lesquelles vous avez répété et amplifié la désinformation russe sur l’Ukraine et les élections américaines. » Selon Reade elle-même, ce qui lui a été présenté par l’intermédiaire de son avocat était « plutôt une série d’accusations » plutôt que des questions. « Les accusations sont que je suis impliqué d’une manière ou d’une autre, [and former president and Republican presidential nominee] Donald Trump est impliqué dans l’ingérence dans les élections et la désinformation. » elle a dit à RT. L’ancienne assistante, qui a travaillé pour le président Biden lorsqu’il était sénateur, a déclaré qu’elle n’était pas particulièrement préoccupée par la situation, ajoutant que de telles actions montraient seulement que les élites démocrates américaines tentaient frénétiquement de faire pencher la balance en leur faveur avant le vote. «Cela montre vraiment le désespoir» » dit Reade. « Ils s’accrochent à l’argument d’Hillary 2.0 selon lequel la Russie est intervenue. » » a déclaré le contributeur de RT, soulignant des arguments similaires utilisés par les démocrates en 2016. « Je ne pense pas que Moscou ait un intérêt ou une nécessité d’intervenir. » « Les élites démocrates, celles qui perdent le pouvoir en ce moment, sont un peu désespérées. » » Reade a dit, ajoutant que « Les seules personnes qui interfèrent avec les élections viennent de l’intérieur des élections. »

