CNN a été accusé d’avoir confondu ses faits après avoir entraîné l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, dans sa querelle avec le média conservateur Project Veritas, à la suite de la publication de l’audio de discussions internes sur le réseau.

Lire la suite « Cela peut être un crime »: CNN appelle la POLICE alors que Project Veritas divulgue l’audio des briefings quotidiens du point de vente avec le président Jeff Zucker

Les fracas médiatiques ont commencé après que Project Veritas a publié des enregistrements audio qui semblent montrer le personnel de CNN, y compris le président Jeff Zucker, discutant de questions éditoriales lors de briefings quotidiens du matin. Lors d’un échange verbal, un homme identifié par Project Veritas comme le vice-président numérique de CNN pour la programmation mondiale, Marcus Mabry, a dénoncé le «Racisme nu de Tucker Carlson.» L’exécutif de CNN a ensuite dénoncé le programme de Carlson comme «Sorte d’heure de suprématie blanche qu’ils ont sur Fox News tous les soirs.»

Répondant apparemment au frottis, Carlson a mentionné Mabry dans un segment diffusé mardi soir. Au cours de l’émission, l’animateur de la Fox a accusé Mabry, qui est noir, d’avoir un parcours extrêmement privilégié, alors même que l’exécutif de CNN déplore le manque de « inclusion » dans les médias. Cependant, il ne semble pas que Carlson ait jamais fait référence directe aux clips audio publiés par Project Veritas.

CNN a menacé de poursuites judiciaires à propos de l’histoire de Project Veritas et a également affirmé que le scoop souffrait de graves erreurs de rapport.

«James & Tucker, la voix que vous avez identifiée ce soir sous le nom de« Marcus Mabry »est en fait David Vigilante, résident de GA et avocat général de CNN. Nous sommes certains que vous voudrez corriger le bilan et vous excuser auprès de l’exécutif noir d’avoir supposé qu’il était la voix qui soulevait des inquiétudes concernant la suprématie blanche ». l’équipe de communication du réseau tweeté chez l’hôte Fox et James O’Keefe, fondateur de Project Veritas.

Mais la propre équipe de relations publiques de Carlson a contesté l’appel, le décrivant comme un « mensonge. »

«Nous n’avons jamais identifié de voix ou diffusé des enregistrements audio de dirigeants de CNN. Découvrez le segment de ce soir qui est de Marcus Mabry devant la caméra. Les faits d’abord, non? ils ont répondu.

De Tucker Carlson Tonight PR: C’est un mensonge. Nous n’avons jamais identifié de voix ou diffusé des enregistrements audio de dirigeants de CNN. Découvrez le segment de ce soir qui est de Marcus Mabry devant la caméra. Les faits d’abord, non? https://t.co/zeBNaF99a3 – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 2 décembre 2020

L’appel de CNN pour des excuses de Carlson a été inondé de commentaires faisant des observations similaires.

Le journaliste Ryan Saavedra a déclaré qu’il était faux de prétendre que Carlson avait « Marcus Mabry a mal identifié, » notant que son segment ne mentionne même jamais les enregistrements du Projet Veritas.

Le segment de Tucker Carlson n’avait rien à voir avec le clip auquel CNN fait référence Voici le segment de Tucker de ce soir. Il n’a pas mal identifié Marcus Mabry. https://t.co/e5lmkvLV5w pic.twitter.com/YwdhfP3wqb – Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 2 décembre 2020

Autres accusé CNN d’avoir invoqué la race pour dissimuler les allégations de sa propre faute professionnelle journalistique.

Plusieurs observateurs ont souligné que bien que le projet Veritas ait peut-être mal attribué des remarques faites dans les enregistrements audio, il était erroné pour CNN d’exiger une correction de Carlson.

Vous n’avez rien dit, mais James O’Keefe a absolument fait cette affirmation. Ils n’auraient pas dû vous blâmer, cependant. pic.twitter.com/immlc97tC5 – Ally Warren (@Allys_Warren) 2 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!