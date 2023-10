CNN continue de malverser les médias en rapportant la destruction d’une mosquée par Israël – Twitchy

Ce fut un week-end très difficile. Les images et les nouvelles provenant de l’attaque terroriste à grande échelle du Hamas en Israël sont déchirantes et horribles à regarder. Le fait que la gauche américaine semble déterminée à sympathiser avec l’organisation terroriste et non avec les Israéliens innocents et d’autres qui se trouvent dans une zone de guerre active n’arrange rien à la situation.

Entrez CNN, une fonctionnalité fréquente ici sur Twitchy, pour aggraver une mauvaise situation en mentant :

Tout à l’heure sur CNN, @abbydphillip taquine la destruction d’une mosquée par Israël. D’une manière ou d’une autre, aucune mention du fait que Tsahal affirme qu’elle était activement utilisée comme salle de situation par le Hamas. pic.twitter.com/NXcjQborN8 – Jason Rantz sur KTTH Radio (@jasonrantz) 8 octobre 2023

Il s’agit d’une procédure opérationnelle standard pour le Hamas. Ils s’implantent eux-mêmes, leurs armes, leurs bureaux au milieu de sites civils afin de pouvoir utiliser des innocents comme boucliers humains.

Les terroristes islamiques utilisent intentionnellement ce qui semble être des cibles non militaires vulnérables comme bases d’opérations et de stockage d’armes, et se mélangent également à des civils précisément pour ce genre de valeur de propagande. -Alex Shepard 🇺🇸 (@Sinnersaint39) 8 octobre 2023

Bon sang, ils ont même partagé un bureau avec Associated Press, quelque chose que l’AP a dit qu’il ne savait pas (alors pourquoi devrions-nous faire confiance à vos rapports, AP ?)

CNN et les médias de gauche continuent de sympathiser avec les organisations terroristes. Ils veulent la chute de l’Ouest. https://t.co/fRY7MCpYnM – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 8 octobre 2023

Ils agissent certainement de cette façon.

Il est typique de CNN de choisir des reportages qui ne font qu’attiser les tensions. Le chaos et la division sont cruciaux pour la survie de la marque CNN. https://t.co/1W0pvpLJk8 – Logique nucléaire ultra sombre (@LogicFirst1) 8 octobre 2023

CNN a absolument besoin du chaos et de la division.

La tourmente médiatique a déjà commencé. https://t.co/L0YkD2YT7D – JRadford61 (@Payner17) 8 octobre 2023

Est-ce que ça s’est vraiment arrêté ? Cela se produit chaque fois qu’Israël se défend.

Essaient-ils d’assimiler le bombardement d’une mosquée inoccupée aux atrocités commises contre les Israéliens ? -Yvonne Rogers (@YvonneRoge81986) 8 octobre 2023

Oui. Oui, ils sont.

Ok, bien sûr, le Hamas a peut-être massacré des centaines de civils et violé des dizaines d’autres, mais les Juifs ont bombardé un bâtiment. -Albert (@wormenheimer) 8 octobre 2023

C’est la même chose, selon CNN.

Je m’en fiche s’ils sont utilisés comme salles d’accouchement : aplatissez chacun d’entre eux https://t.co/FIymFTCHl6 – Chien d’attaque (whisky) 🏴 (@HTownfromOregon) 8 octobre 2023

Dur, mais pertinent.

Je nivelerais toute la ville https://t.co/8j0LEhwRfh – jl (@swampfoxwarrior) 8 octobre 2023

Ce serait bien pour nous.

Bravo à Tsahal -Marcus (@Marcus98324157) 8 octobre 2023

En effet. Attendez-vous à plus de cela.

Les médias n’ont jamais été trop subtils quant à leurs sympathies, le fait qu’ils soient éperdument attachés au Hamas n’est même pas vaguement surprenant. pic.twitter.com/32vOyBmgim —Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) 8 octobre 2023

donc je l’ai déjà dit, lorsque vous utilisez un lieu de culte comme base d’opérations, ce n’est plus un lieu de culte. – Roxanne Hickman (@roxie_hickman1) 8 octobre 2023

C’est plus que raisonnable. Cela ne serait pas toléré ailleurs.

Lorsque vous commencez quelque chose, vous obtenez ce que vous obtenez. – Jolie Patriote (@prettyp4547) 8 octobre 2023

Cette mosquée serait toujours debout si le Hamas n’avait pas attaqué Israël.

C’est @CNN. Vous attendriez-vous à ce que la vérité vienne de n’importe qui à CNN ? – StOrMyNiGhT (@StOrMyN22133081) 8 octobre 2023

Non, nous ne le ferions pas.

@CNN et les faits ne vont pas ensemble – ScarlettRed🇺🇸 (@ScarelettRed) 8 octobre 2023

Comme l’huile et l’eau.

Nous n’aurions pas pu le dire mieux nous-mêmes.

