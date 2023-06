CNN cherche un nouveau PDG, stratégie commerciale après le départ de Licht

Chris Licht, président-directeur général de CNN Worldwide, prend la parole sur scène lors de la Warner Bros. Discovery Upfront 2023 au théâtre du Madison Square Garden le 17 mai 2023 à New York. Kévin Mazur | Getty Images Divertissement | Getty Images

Découverte de Warner Bros. Le PDG David Zaslav aurait pu choisir parmi une litanie de raisons de licencier Chris Licht en tant que chef de CNN. Licht, qui a quitté le réseau mercredi après un peu plus d’un an dans le rôle, a eu du mal avec le style de leadership, la remontée du moral, les décisions de programmation, comment couvrir l’ancien président Donald Trump et, finalement, orgueil. Mais tout le mandat de Licht à CNN aurait pu se dérouler différemment s’il avait persuadé Zaslav de garder CNN +. Cela peut sembler absurde. Pratiquement personne n’a regardé CNN + au cours de ses deux premières semaines d’existence l’année dernière. Zaslav et plusieurs autres dirigeants de Discovery, dont l’actuel responsable du streaming de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, et l’actuel directeur de l’exploitation de CNN, David Leavy, étaient sceptiques quant à l’idée de dépenser des centaines de millions de dollars dans des idées de contenu de niche ou à moitié cuites comme « Club de lecture de Jake Tapper » et « Conseil parental avec Anderson Cooper. » Leavy fait maintenant partie de l’équipe de direction qui aidera Zaslav à trouver un nouveau PDG. Zaslav pensait que CNN + était un gaspillage de ressources pour une entreprise aux prises avec une dette de 50 milliards de dollars qui devait augmenter ses flux de trésorerie disponibles et générer 3 milliards de dollars dans les synergies liées à la fusion. Mais avant de prendre une décision, il voulait entendre les pensées de Licht. Licht était censé commencer son travail le 2 mai 2022, mais il a commencé quelques semaines plus tôt pour peser sur CNN +. Lors de plusieurs conférences virtuelles, il a rencontré le chef de CNN + Andrew Morse, le directeur général de CNN + Alex MacCallum et le directeur technique de CNN Robyn Peterson, selon des personnes proches du dossier. Perrette et Discovery streaming CFO Neal Chugani (qui deviendrait le directeur financier de CNN) étaient également là. Licht a exprimé son scepticisme quant à la programmation du produit, selon les personnes présentes à la réunion. La discussion a porté sur la viabilité d’offrir un produit nommé d’après CNN sans réellement proposer un flux en direct de la programmation par câble du réseau. Perrette a dit à la direction de CNN + de suspendre toutes les dépenses de marketing et de ne pas se lancer sur Roku. Alors que l’équipe CNN + est sortie des réunions en supposant que le service de streaming serait probablement tué, elle a envoyé des informations financières à la direction de Discovery. Ils prévoyaient de dépenser 440 millions de dollars en 2022 et 550 millions de dollars en 2023, ont déclaré les gens. La proposition prévoyait que CNN + réalise un bénéfice d’ici 2025 et atteint le seuil de rentabilité de l’investissement cumulé d’ici 2028. Moins de trois semaines plus tard, CNN+ était mort. Un porte-parole de Warner Bros. Discovery a refusé de commenter les détails des réunions.

CNN+ réalité alternative

Si Licht avait persuadé les dirigeants de Discovery de conserver CNN +, il est possible que son mandat chez CNN se soit développé différemment. L’expérience de Licht est la production de spectacles. Il a lancé « Morning Joe » sur MSNBC et « Late Night with Stephen Colbert » sur CBS. CNN+ lui aurait donné une toile pour créer des émissions à partir de zéro. Cela lui aurait également donné une histoire de croissance à présenter à la presse et aux investisseurs. Si des dépenses supplémentaires n’étaient pas prévues, il aurait pu réduire le budget tout en gardant les os du produit d’abonnement en vie, itérant sur des idées créatives jusqu’à ce qu’il tombe sur quelque chose qui fonctionnait. CNN + a été lancé à 4,99 $ par mois, bien que les prix auraient pu être ajustés. L’ancien chef de CNN, Jeff Zucker, qui a quitté le réseau après avoir révélé une relation de travail quelques mois avant la fusion WarnerMedia-Discovery, avait des aspirations sur transformer CNN+ en un produit d’abonnement semblable au New York Times. Cela aurait pris des années, mais cela aurait aussi pu donner aux employés et à la direction une étoile polaire. L’attention sur CNN + aurait pu être une distraction toute faite de la baisse des cotes d’écoute linéaires de la télévision, que Licht aurait pu rejeter comme relativement sans importance par rapport à la construction de l’avenir de l’entreprise.

Jeff Zucker, à gauche, et David Zaslav Chris Kléponis | Bloomberg via Getty Images ; CNBC

Sans CNN +, Licht s’est retrouvé avec un réseau de télévision par câble en perte de vitesse et sans stratégie numérique cohérente. C’est un anathème pour une entreprise de médias moderne. Au cours de son année au travail, Licht a licencié des centaines d’employés et s’est principalement déplacé autour des présentateurs et des journalistes CNN existants pour créer une nouvelle émission matinale et une programmation aux heures de grande écoute. Son expérience pour déplacer le présentateur aux heures de grande écoute Don Lemon au matin a échoué. CNN a viré Lemon en avril. Licht a tenté de déplacer Tapper, un présentateur de l’après-midi, aux heures de grande écoute, mais le les premières notes n’étaient pas bonneset Licht a abandonné ses plans.

Un nouveau leader visionnaire

À la décharge de Licht, son manque de stratégie future faisait écho à la vision limitée de Zaslav. « Quand [Zaslav] a appelé et m’a proposé le poste, il m’a dit ce qu’il recherchait sur CNN », a déclaré Licht à CNBC l’année dernière. « Et j’ai dit: » C’est exactement le genre de réseau que j’aimerais voir. Il n’y a pas de lumière du jour entre sa vision de ce réseau et ma vision de ce réseau. La seule raison pour laquelle j’ai accepté ce poste, c’est parce que c’était lui qui en était responsable. J’ai pensé que je pouvais lui livrer ça. »