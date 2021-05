CNN annule Rick Santorum et Joe Concha SHREDS CNN pour avoir gardé Cuomo [VIDEO] – Le bon scoop

Ce week-end, CNN a largué Rick Santorum pour les commentaires qu’il a tenus le mois dernier que les téléspectateurs de CNN ont prétendu être «racistes». Nous couvert sa défense de ces commentaires ici au cas où vous voudriez revenir en arrière, vérifiez-le.

De Daily Wire:

CNN a mis fin à son contrat avec le commentateur conservateur Rick Santorum après que l’ancien sénateur a déclaré que les pères fondateurs des États-Unis «avaient fait naître une nation à partir de rien», a confirmé samedi le réseau. Le candidat à la présidence du GOP à deux reprises a mis en colère les téléspectateurs du réseau avec des commentaires qu’il a adressés à la Young America’s Foundation le 23 avril. Lorsque les pèlerins sont arrivés en 1620, «Il n’y avait rien ici», a-t-il dit. « Oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine. » Les pères fondateurs «sont venus ici, principalement d’Europe, et ils ont créé un pays basé sur les principes judéo-chrétiens», a déclaré Santorum. HuffPost a annoncé la nouvelle de la résiliation de Santorum samedi après-midi, ramassant CNN sur sa propre histoire de près de trois heures. Un «cadre supérieur de CNN», qui a parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré au HuffPost que «aucun des présentateurs ne voulait le réserver, donc il était essentiellement mis à l’écart, de toute façon.»

Santorum a répondu à son licenciement de cette façon:

Lorsque j’ai signé avec CNN, j’ai compris que je fournirais des commentaires qui ne sont pas régulièrement entendus par le téléspectateur typique de CNN. J’apprécie l’opportunité que CNN m’a offerte au cours des 4 dernières années. Je m’engage à poursuivre le combat pour nos principes et nos valeurs conservateurs. – Rick Santorum (@RickSantorum) 23 mai 2021

Aujourd’hui, Joe Concha, en infériorité numérique, a dressé la liste des infractions de Chris Cuomo qui, de mèche avec ce frère du gouvernement, le réseau permet de s’en tirer avec n’importe quoi:

Concha commence de cette façon: «Chris Cuomo est donc farouchement fidèle à sa famille. D’accord. Allez travailler pour votre frère alors – vous le faites déjà. Autant être payé pour cet aspect. C’est ce qui est incroyable à ce sujet, non? Ou aller travailler pour le DNC ou se présenter aux élections vous-même – il y a une course de maire qui va bientôt arriver. Parce qu’il n’est pas une ancre. Chris Cuomo ne l’est pas. C’est un activiste.

Il passe ensuite en revue la longue liste des violations éthiques, dont Concha dit que Cuomo reçoit également des critiques de la gauche. De passer le test COVID avant que quiconque le puisse à New York; à mener une campagne de relations publiques pour son frère en utilisant son émission et en ne mentionnant JAMAIS tous les morts que son frère a laissés dans les maisons de retraite; simuler sa propre quarantaine et se faire prendre par un New-Yorkais; pour encadrer Michael Cohen sur quoi dire lors d’une interview CNN; pour donner maintenant à son frère des conseils sur la façon de contourner les allégations d’agression sexuelle.

Wow quelle liste! Concha ajoute alors «Si vous êtes une femme et que vous apparaissez dans cette émission, honte à vous. Parce que ce n’est pas quelqu’un qui croit toutes les femmes comme il l’a dit si pieusement au cours de la dernière année et demie.

Mais bon, Santorum a dit quelque chose de vrai qui a déclenché un groupe de téléspectateurs fous de CNN et au moins un hôte. Alors je dois l’annuler …