CNN Anchor annonce qu’elle a un cancer de l’ovaire sur l’air pour souligner l’importance du diagnostic précoce

La principale présentatrice internationale de CNN, Christiane Amanpour, a déclaré qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire lundi. La journaliste de longue date de CNN a annoncé la nouvelle en direct le 14 juin depuis son home studio à Londres, expliquant pourquoi elle n’avait pas été diffusée au cours des quatre dernières semaines.

Partageant les nouvelles personnelles avant son segment de lundi, elle a décrit les quatre dernières semaines comme des « montagnes russes » pour elle et a déclaré que, comme des millions de femmes dans le monde, elle avait reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire. Elle a ajouté qu’après avoir subi avec succès une opération chirurgicale majeure, elle subit actuellement plusieurs mois de chimiothérapie pour un pronostic à long terme en lequel elle était confiante. La journaliste primée, qui a couvert plusieurs conflits et crises, a ajouté qu’elle avait eu la chance de ont accès à une assurance maladie grâce au travail et à des médecins brillants qui sont soutenus par le NHS (National Health Services).

La journaliste a souligné qu’elle rendait l’information publique dans un souci de transparence et en guise d’appel au diagnostic précoce, et a exhorté les femmes à s’informer sur la maladie, à subir des dépistages et des scanners réguliers, à toujours écouter leur corps et à s’assurer que leur les préoccupations médicales légitimes ne sont pas écartées ou diminuées. Terminant la note personnelle, elle a dit que c’était ses nouvelles et passons aux nouvelles.

Un court extrait de l’annonce a été partagé par Amanpour sur son compte Twitter lundi avec une légende : Une nouvelle personnelle de ma part.

Depuis que l’annonce tragique a été faite, des vœux de bonheur affluent du monde entier, y compris de nombreuses personnalités notoires qui souhaitent un prompt rétablissement. Le soutien écrasant et les mots gentils ont rempli les commentaires lorsque les fans ont pris connaissance de la nouvelle dévastatrice.

Jodi Kantor, correspondante du New York Times, a répondu au message d’Amanpour et a écrit qu’elle lui envoie le meilleur et que si elle a des moments difficiles, Kantor espère qu’Amanpour pourra ressentir le soutien de loin.

Je vous envoie le meilleur. Vous avez l’air merveilleux, mais si vous avez des moments faibles, j’espère que vous pourrez ressentir le soutien de loin. — Jodi Kantor (@jodikantor) 14 juin 2021

C’est tellement courageux et puissant, les femmes du monde entier vous entendent, vous soutiennent et vous souhaitent un rétablissement rapide et complet — Elif Shafak (@Elif_Safak) 14 juin 2021

La militante des droits de l’homme et romancière, Elif Shafak a également répondu à la nouvelle et a qualifié Amanpour de courageuse et puissante et a ajouté que les femmes du monde entier l’entendent et souhaitent son rétablissement complet.

