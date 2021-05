CNN a compris POURQUOI les médias ont refusé d’accepter la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan l’année dernière… – The Right Scoop

CNN a compris pourquoi les médias ont refusé d’accepter la fuite du laboratoire de Wuhan pour la propagation du coronavirus l’année dernière et vous ne croirez pas leur justification:

ATOUT! Sérieusement.

Ils blâment littéralement Trump (et Pompeo) d’avoir accusé la Chine d’avoir divulgué le virus et d’avoir déclaré en avoir vu des preuves. Mais comme ils n’ont jamais partagé leurs preuves, les médias n’ont pas cru Trump et c’est pourquoi les médias n’ont pas pris cette théorie des fuites de laboratoire au sérieux l’année dernière.

Quoi. Une charge. De. Merde.

Il y a plus d’un an, il y avait beaucoup de preuves, au début de la pandémie, que le COVID avait fui d’un laboratoire de Wuhan. Ted Cruz a détaillé les faits lorsqu’il a critiqué le Washington Post pour les avoir intentionnellement ignorés. Voici les faits présentés par Cruz:

3 / x… des problèmes de sécurité, entraînant plusieurs fils du Département américain – avant cette crise – avertissant que des protocoles de sécurité de mauvaise qualité pourraient conduire à une pandémie mondiale de coronavirus. FAIT 4: WaPo admet que la Chine A DÉTRUIT les échantillons de laboratoire après le début de la pandémie (ce qui soulève la conclusion naturelle… – Ted Cruz (@tedcruz) 1er mai 2020

4 / x… qu’ils avaient peur de ce que les échantillons, s’ils étaient examinés, montreraient. TOUS CES FAITS suggèrent fortement que le virus s’est échappé de l’un de ces laboratoires du PCC. À ce stade, la preuve est circonstancielle (parce que le PCC cache / bloque toute preuve directe). MAIS qu’est-ce que WaPo … – Ted Cruz (@tedcruz) 1er mai 2020

5 / x… conclusion? «La balance des preuves scientifiques suggère fortement la conclusion que le nouveau coronavirus est issu de la nature, que ce soit sur le marché de Wuhan ou ailleurs.» Il s’agit d’un non sequitur. Aucune des preuves susmentionnées ne conduit à cette conclusion. Qu’est-ce que WaPo … – Ted Cruz (@tedcruz) 1er mai 2020

Les médias avaient tous ces faits. Mais tout comme le Washington Post, ils les ont ignorés et ont appelé quiconque suggérant que le virus fuit du laboratoire était un théoricien du complot. Maintenant, les médias tournent la queue et essaient de couvrir leurs méfaits et ils accusent Trump de ne pas faire leur travail.

La vérité est que CNN et le reste des médias ont refusé d’accepter la théorie des fuites de laboratoire parce qu’ils détestaient viscéralement Trump et voulaient le vaincre aux élections. Cela s’appelle le syndrome de dérangement de Trump et ils en ont tous eu un énorme cas. Ils étaient en guerre contre Trump en 2020 et ils n’allaient pas laisser des faits objectifs se mettre en travers de leur chemin, surtout parce que le président les a vantés. Et ce n’est que maintenant que tout cela est terminé qu’ils sont prêts à admettre que cette théorie des fuites de laboratoire aurait pu être légitime après tout.

Médias de déchets absolus.