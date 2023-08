CNBC Daily Open : Le consommateur américain

Une vue du ballon Stuart The Minion lors du défilé du jour de Thanksgiving de Macy 2022 le 24 novembre 2022 à New York.

Les contrats à terme américains en hausse après les pertes de mercredi

Contrats à terme indexés sur les principaux indices boursiers américains un peu plus haut après le Moyenne industrielle Dow Jones a chuté de 191 points, soit 0,54%, à la clôture des marchés mercredi, tandis que le S&P 500 réduit de 0,7 %, et le Composé Nasdaq perdre 1,17 %. Les marchés attendent le rapport sur l’indice des prix à la consommation de jeudi, qui montrera probablement que le rythme des hausses de prix ralentit, mais pas suffisamment pour que la Réserve fédérale recule dans sa lutte contre l’inflation.

Pas d’interdiction d’investissement technologique, mais notifiez s’il vous plaît

Le président Joe Biden a signé mercredi un décret exécutif. À partir de l’année prochaine, les investisseurs américains sortants seront tenus d’informer le département du Trésor des nouveaux investissements et expertises américains qui soutiennent le développement chinois de technologies sensibles. Ils comprennent des technologies telles que les semi-conducteurs et la microélectronique, l’informatique quantique et certaines capacités d’intelligence artificielle. L’ordonnance de Biden semble similaire à une version atténuée de la loi initiale sur la transparence des investissements sortants que le Sénat a récemment présentée.

Disney+ plus cher

Disney les actions ont augmenté après les heures de négociation après que la société s’est engagée à augmenter le prix de son niveau de streaming sans publicité en octobre et a déclaré qu’elle réprimerait le partage de mot de passe. Lors de la publication de ses résultats, Disney a signalé que les pertes d’abonnés se sont poursuivies au cours des trois derniers mois, en baisse de 7,4% par rapport au trimestre précédent – ​​une perte plus importante que ce que Wall Street attendait. Cela a contribué à une perte nette de 460 millions de dollars pour le dernier trimestre par rapport à un bénéfice net de 1,41 milliard de dollars il y a un an.

Les malheurs de la sécheresse

Le nombre de navires attendant de traverser le canal de Panama a atteint 154. Les créneaux horaires permettant aux transporteurs de réserver un passage sont réduits dans le but de gérer la congestion causée par les conditions de sécheresse persistantes qui ont ébranlé la principale porte d’entrée maritime depuis le printemps. Le temps d’attente actuel pour traverser le canal est maintenant d’environ 21 jours.

[PRO] Négocier les chiffres de l’IPC

Alors que les investisseurs attendent le dernier rapport sur l’inflation et évaluent la voie à suivre de la Réserve fédérale, le bureau de négociation de JPMorgan a présenté cinq scénarios potentiels liés à la façon dont Wall Street pourrait réagir, à en juger par l’augmentation d’un mois sur l’autre.