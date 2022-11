CNBC annule “The News with Shepard Smith” après deux ans

CNBC de NBCUniversal a annulé “The News with Shepard Smith”, son émission d’information générale aux heures de grande écoute, pour se recentrer sur la couverture des affaires et du marché.

Le réseau a annoncé la nouvelle jeudi dans un e-mail aux employés de CNBC. Smith quittera le réseau plus tard ce mois-ci, selon une personne proche du dossier. CNBC remplacera l’émission aux heures de grande écoute de Smith par une couverture des marchés jusqu’à ce qu’une nouvelle émission en direct axée sur les nouvelles commerciales soit lancée en 2023.

“Après avoir passé du temps avec beaucoup d’entre vous et examiné de près les différents aspects de notre entreprise, je pense que nous devons donner la priorité et nous concentrer sur nos principaux atouts en matière d’actualités commerciales et de finances personnelles”, a déclaré le président de CNBC, KC Sullivan, dans un e-mail aux employés de CNBC. . “En raison de cet alignement stratégique sur notre activité principale, nous devrons modifier certaines de nos priorités et ressources et prendre des décisions difficiles.”

L’émission de Smith se terminera à une date non précisée plus tard ce mois-ci. Son équipe compte une vingtaine de personnes. La société travaillera au cours des prochaines semaines pour aider les employés touchés par l’annulation à trouver d’autres opportunités potentielles au sein de NBC News Group.

Smith a rejoint CNBC il y a deux ans en provenance de Fox News pour renforcer les cotes d’écoute de la télévision aux heures de grande écoute. Son émission a accompli cela, doublant l’audience de CNBC à 19 h HE et attirant le public le plus riche de tous les programmes d’information par câble aux heures de grande écoute au cours des deux dernières années, selon Sullivan. “The News with Shephard Smith” a eu sa plus grande audience moyenne le mois dernier depuis avril.

La décision de quitter Smith est la première décision majeure prise par Sullivan depuis qu’il a repris CNBC de Mark Hoffman en septembre. Hoffman était président de CNBC depuis 2005.

Alors que d’autres organes de presse tels que CNN passent par des mesures de réduction des coûts, la décision de remplacer l’émission de Smith par un programme d’affaires nocturne est de nature stratégique. Sullivan tente de clarifier la marque CNBC comme ciblant spécifiquement les entreprises, compte tenu des nombreux choix à la télévision et sur Internet pour des informations plus générales, a-t-il déclaré dans l’e-mail.

“Nous devons investir davantage dans des contenus d’actualités économiques qui offrent à notre public une compréhension exploitable des développements complexes des marchés mondiaux et des implications pour les institutions, les investisseurs et les particuliers”, a écrit Sullivan.

