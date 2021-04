CNBC est le dernier réseau accusé d’avoir confondu l’activisme et le journalisme, grâce à un article appelant et humiliant les entreprises qui n’ont pas publié de déclarations sur des propositions de « projets de loi de vote restrictifs » en Floride.

Disney, Geico, Expedia et d’autres ont « A soutenu les législateurs de Floride qui parrainent désormais des projets de loi de vote restrictifs », Le journaliste de CNBC Brian Schwartz a tweeté lundi, ajoutant que «depuis 2018, des milliers de dollars ont coulé de ces sociétés dans les campagnes des législateurs de Floride parrainant les projets de loi. Schwartz a poursuivi en soulignant que les sociétés nommées et d’autres n’avaient pas publié de commentaires publics sur leur position sur les propositions de vote multiple en Floride.

NOUVEAU: Aucune de ces sociétés n’a répondu aux demandes de commentaires sur leur position sur ces propositions de vote. – Certains des projets de loi ont été présentés aussi récemment qu’en mars, tandis qu’un autre a été déposé juste après le Capitole Hillttps: //t.co/r32CLg243p – Brian Schwartz (@schwartzbCNBC) 5 avril 2021

Semblable à la récente loi controversée sur le vote promulguée en Géorgie, les propositions de la Floride imposeraient de nouvelles exigences en matière de vote, telles que la nécessité d’un numéro de permis de conduire ou d’un numéro de sécurité sociale pour demander un bulletin de vote par la poste, en limitant qui peut déposer les bulletins de vote et en ajoutant des la sécurité des urnes, entre autres. Les législateurs libéraux de l’État ont soutenu que les propositions équivalaient à la suppression des électeurs, tandis que les républicains nient qu’elles auraient un tel effet.

Les reportages de CNBC semblent appeler à une plus grande implication des entreprises dans le processus politique. Dans l’article publié lundi, le réseau pointe vers des milliers de dollars de dons d’entreprises comme Disney aux politiciens parrainant les factures, tout en notant que ces entreprises n’ont pas retourné de demandes de commentaires et n’ont pas révélé où elles en étaient sur la question.

Les critiques n’ont pas tardé à se jeter sur le « reportage », accusant CNBC d’être le dernier média à se déguiser activisme comme le journalisme, poussant essentiellement les entreprises à prendre parti pour la politique, comme des entreprises comme Coca-Cola et la Major League Baseball (MLB) l’ont fait dans le cas de la nouvelle loi électorale de Géorgie.

«C’est bizarre pourquoi CNBC essaie-t-elle de faire pression sur les entreprises pour qu’elles prennent des positions politiques?» Stratège républicain Matt Whitlock tweeté.

L’ensemble @NBCNews L’univers est rempli d’activistes politiques se faisant passer pour des journalistes. – MarkHyman (@MarkHyman) 5 avril 2021

Un oubli apparent dans l’article a également été souligné par le stratège politique conservateur Tim Cameron, qui a noté que la couverture ignorait une société: la société mère de CNBC, Comcast Corporation.

Pourquoi n’avez-vous pas inclus la société mère de CNBC, Comcast Corporation, dans votre histoire puisqu’ils ont un dossier similaire de dons aux politiciens de Floride? Est-ce une violation de l’éthique de ne pas divulguer cela dans votre histoire en attaquant une entreprise concurrente directe? pic.twitter.com/INlzUx6IkK – Tim Cameron (@TimCameron) 5 avril 2021

«Comcast / NBC Universal était le 3e donateur le plus élevé selon [to] le rapport utilisé pour votre histoire. Disney n’est même pas dans le Top 25. Alors vous les attaquez et laissez votre employeur complètement en dehors de votre histoire? » Cameron a tweeté.

Comcast / NBC Universal était le 3ème donateur le plus élevé selon le rapport utilisé pour votre histoire. Disney n’est même pas dans le Top 25. Alors vous les attaquez et laissez votre employeur complètement en dehors de votre histoire? pic.twitter.com/l1sAe7aYEK – Tim Cameron (@TimCameron) 5 avril 2021

CNBC n’est que le dernier média à se retrouver accusé d’activisme politique. CBS News a été critiqué ce week-end pour avoir diffusé un clip édité de manière trompeuse du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, dans lequel un journaliste l’a interrogé sur le fait que la chaîne d’épiceries Publix avait reçu un contrat de distribution de vaccins Covid-19 après avoir fait don de milliers de dollars à sa campagne.

Le clip montrait un journaliste accusant le gouverneur d’un « Payer pour jouer » et DeSantis prétendant que c’est un «Faux récit», mais il a omis l’explication plus détaillée de la raison pour laquelle le magasin a été choisi. Plusieurs démocrates de l’État et Publix lui-même ont qualifié le reportage de faux.

Avant cela, CBS News s’est retrouvé dans l’eau chaude après un tweet et un article racontant aux entreprises le « trois façons » ils pourraient se battre contre la nouvelle loi de vote de la Géorgie. Après avoir été accusé d’activisme politique, le réseau a rapidement supprimé le tweet et reformulé son titre pour dire que les trois moyens de riposter étaient des suggestions de «Activistes», plutôt que le réseau.





Aussi sur rt.com

« Intentionnellement faux »: « 60 Minutes » est accusé d’avoir édité de manière trompeuse le clip DeSantis pour promouvoir le récit payant de Covid-19







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!