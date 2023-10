CN Rail connaît une panne de système à l’échelle du réseau

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est confrontée à une panne de système à l’échelle du réseau qui affecte Via, GO et d’autres trains en Ontario.

« Le CN connaît actuellement un problème de connectivité Internet », a déclaré mardi un porte-parole du CN à CTVNews.ca. « Les trains GO, les trains Via entrant et sortant de la gare Union (de Toronto), ainsi que le portail de service à la clientèle du CN, qui nécessitent tous une connexion Internet aux serveurs du CN, sont actuellement touchés. »

La panne a été signalée pour la première fois mardi après-midi. Bien qu’un service limité ait repris mardi soir, aucun calendrier n’a été fourni pour résoudre le problème et rétablir les horaires réguliers.

« Nous travaillons pour que tous les services soient opérationnels de manière sûre et efficace », a déclaré le porte-parole du CN. « Bien qu’il n’y ait aucune indication d’un problème de cybersécurité, la cause de la panne fait actuellement l’objet d’une enquête. »

Principale plaque tournante du transport ferroviaire de passagers de la ville, la gare Union de Toronto était bondée de navetteurs cherchant à rentrer chez eux après le travail. Mardi soir, les trains sortaient de la gare toutes les 30 minutes environ, après avoir été arrêtés pendant une grande partie de l’après-midi.

La société de transport en commun de l’Ontario Metrolinx s’attend à ce que les retards et les annulations se prolongent jusque dans la soirée.

« Notre priorité absolue est de ramener les gens chez eux depuis la gare Union, qui est très occupée ce soir », a déclaré Metrolinx dans un communiqué. « Les trains devraient être très fréquentés, alors continuez à explorer d’autres moyens pour vous rendre à destination ce soir – ou envisagez de voyager plus tard ce soir, lorsque les trains et les bus devraient être moins fréquentés. »

Les navetteurs attendent des mises à jour sur la disponibilité des trains à la gare Union de Toronto après que GO Transit et UP Express ont annoncé que les trains ne circulent pas sur l’ensemble du réseau en raison d’une « panne du système à l’échelle du réseau CN », le mardi 3 octobre 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

La TTC augmente les services de métro, de tramway et de bus pour faire face à l’afflux de passagers. Les prix des applications de covoiturage auraient grimpé en flèche au milieu des perturbations.

« Il y a une défaillance du système à l’échelle du réseau du CN qui affecte tous nos corridors ferroviaires », a déclaré un déclaration de GO Transit et Metrolinx de l’Ontario expliqué plus tôt dans la journée. « Nos équipes travaillent avec le CN pour résoudre le problème rapidement et en toute sécurité. »

Dans un communiqué en ligne, Via Rail Canada a déclaré que certains trains entrant et sortant de la gare Union de Toronto subissaient des retards en raison d’une panne du système du CN.

Le train UP Express de l’aéroport de Toronto est également touché et fonctionne désormais selon un horaire réduit à la suite d’une interruption de service antérieure. GO Transit et UP Express sont tous deux exploités par Metrolinx, une société d’État de l’Ontario.

Sur les réseaux sociaux, des passagers ont rapporté avoir attendu des heures dans les trains concernés.

Le service EXO au Québec, ainsi que les trains du CN et d’Amtrak, sont opérationnels, selon le CN.

Il y a une défaillance du système à l’échelle du réseau du CN qui affecte tous les corridors ferroviaires. Les trains attendent dans leurs gares les plus proches. Nos équipes travaillent avec le CN pour résoudre le problème rapidement et en toute sécurité. Nous fournirons une mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles. – Métrolinx (@Metrolinx) 3 octobre 2023

Avec des fichiers de CTV News Toronto