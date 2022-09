CMT annonce cinq étoiles comme artistes de l’année 2022 – Kelowna Capital News

CMT honorera les stars country Carly Pearce, Cody Johnson, Kane Brown, Luke Combs et Walker Hayes en tant qu’artistes de l’année 2022.

Le réseau diffusera son émission spéciale annuelle le 14 octobre avec des hommages d’autres artistes. Pearce, Johnson et Hayes sont les artistes de l’année pour la première fois, tandis que Brown et Combs reviennent pour la troisième fois.

Pearce est un favori critique après le succès de son album “29: Written In Stone” et après un duo à succès avec Ashley McBryde, “Never Wanted to Be That Girl”. Johnson, originaire du Texas, a ramené le cow-boy et le rodéo à la musique country avec son tube inspirant “‘Til You Can’t”. Et Hayes a dominé TikTok avec le ver d’oreille dansant inspiré de son Applebee, “Fancy Like”.

Brown et Combs sont parmi les artistes les plus vendus de la musique country, emballant les arènes et les stades et remportant plusieurs succès dans les charts. Les deux ont sorti de nouveaux albums en 2022 et seront en tournée à l’étranger.

—Kristin M. Hall, Associated Press

