CMSgt (à la retraite) Peter Schieferdecker | Actualités, Sports, Emplois

5 mars 1935-sept. 24, 2023

Minot

Pete Schieferdecker

Il est né le 5 mars 1935 à Berlin, en Allemagne, et a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a vu les atrocités de la guerre à travers les yeux d’un enfant. À dix ans, il a conduit ses deux jeunes sœurs dans une caravane pour se mettre en sécurité en Pologne sans ses parents lors du bombardement allié de Berlin.

Né et élevé sous le régime nazi, Pete se souvient que « …à l’école, les nazis ne nous ont donné aucun endoctrinement particulier, mais après la guerre, sous le régime russe, nous avons été obligés d’assister à des manifestations et à des défilés communistes. » dans ce qui est devenu l’Allemagne de l’Est. En 1948, découragés par la vie sous la domination russe, ses grands-parents étaient déterminés à ce qu’il s’enfuie vers la liberté. Après des jours passés à l’aéroport de Gatow, Pete a été évacué à bord d’un C-46 de la Royal Air Force pendant le pont aérien de Berlin et a retrouvé ses parents en Allemagne de l’Ouest. Adolescent, Pete courait sur piste et affrontait des athlètes de toute l’Allemagne, de Suède et de Suisse. Il parle couramment le russe dans les écoles est-allemandes, puis apprend l’anglais après avoir déménagé en Allemagne de l’Ouest.

En 1956, il traverse l’Atlantique sur un porte-conteneurs Volkswagen pour vivre avec sa mère à Manchester, dans le New Hampshire. Il a eu l’idée de rejoindre l’USAF après avoir été témoin de la façon dont ils ont sauvé sa ville natale pendant le pont aérien de Berlin. Pete a eu une brillante carrière de 31 ans au sein de l’USAF qui l’a amené à diverses missions à travers le monde, notamment au Vietnam, en Thaïlande, en Corée du Sud, en Oklahoma, au Texas, au Massachusetts, en Caroline du Nord, en Allemagne et enfin à Minot AFB. Il a pris sa retraite de l’armée de l’air en 1987 au plus haut rang de sergent-chef en chef et a créé sa propre entreprise, Magic City Support Systems, qui entretenait des avions militaires en visite à Minot AFB. Il employait 12 personnes et a pris sa retraite complète en 1999.

Pete a épousé Leonarda (Narda) Chapman de Manchester, NH, le 29 août 1964 et ils ont élevé quatre enfants. Pete était le plus heureux à la maison avec Narda. Il aimait travailler dans le chantier et était fier de nombreux Minot AFB « Cour du mois » prix. Les animaux lui ont apporté beaucoup de joie pendant les 40 dernières années de sa vie, ayant eu huit chiens et cinq chats différents pendant cette période. Il était un fervent partisan de la Souris Valley Humane Society. Pete a toujours été au courant de l’actualité et des affaires internationales, ce qu’il a transmis à ses enfants. Pete avait également un sens de l’humour incroyable et une vivacité d’esprit.

Avant que sa santé ne se détériore, Pete effectuait un voyage annuel de trois semaines en Europe pour revoir ses amis et sa famille, prendre le train et savourer ses plats allemands préférés.

Pete laisse dans le deuil Narda, son épouse depuis 59 ans, ses fils Eric (Bemidji, MN), Kurt (Tacoma, WA) et Kavin (Jackie, San Diego/Dallas), et sa fille préférée, Elke (& Ken, Weare , NH), petits-enfants Jordan (Plymouth, NH), Megan (Seattle, WA), Max (Philadelphie, PA), Ben et Caleb (Tacoma, WA), Jack (San Diego) et Nicholas (Dallas), sœur Ute ( Wolfsburg, Allemagne), les frères Tilman (Wasserhausen, Allemagne) et Frank (Brême, Allemagne).

Il n’y aura pas de service public. Au lieu de fleurs, la famille demande un cadeau au garde-manger Notre-Dame de Grâce ou à Turtle Mountain Animal Rescue.

Ceux qui souhaitent signer le registre en ligne et partager des souvenirs peuvent accéder à la section nécrologies en ligne sur (www.thompsonlarson.com).

Publié par The Minot Daily News, le 27 septembre 2023.