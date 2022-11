CMR : Les ventes de tablettes 5G explosent en Inde, Samsung prend la première place au T3 22

CyberMedia Research (CMR) a publié une analyse trimestrielle du marché des tablettes en Inde, et les résultats du troisième trimestre ont révélé une augmentation saine dans tous les segments de prix. Les ventes de tablettes 5G ont augmenté de 61 % sur une base trimestrielle, les ventes de tablettes Wi-Fi ont augmenté de 41 % sur la même période, tandis que les ardoises 4G ont bondi de « seulement » 9 %.

Samsung, Lenovo et Apple sont les leaders incontestés du marché, les 3 premières entreprises ayant vendu trois tablettes sur quatre au cours du dernier trimestre.

Selon les analystes de CMR, le gain des expéditions de tablettes 5G est tiré par le début de l’ère 5G en Inde, et la croissance est similaire aux tendances observées sur le marché des smartphones. Cependant, les appareils les plus vendus de Samsung, Lenovo et Apple étaient principalement des modèles abordables uniquement Wi-Fi.

Les Galaxy Tab A8 et Tab A7 Lite étaient les appareils Samsung les plus vendus. La moitié des ventes de Lenovo concernaient les modèles Tab M8 (HD), avec et sans capacités LTE. Apple a principalement vendu la version Wi-Fi de l’iPad 9e génération, qui est le modèle 10.2 (2021).

Les analystes du CMR prédisent que la demande des consommateurs et des entreprises pour le travail hybride sera le principal moteur d’une croissance record de 10 à 15 % en 2022. Les fabricants s’appuient sur des offres attractives et des remises agressives, ce qui est plus facile pour les grands fabricants tels que Samsung et Lenovo, leur permettant de consolider leurs premières positions.

