CMF by Nothing présente trois nouveaux produits : Buds Pro, Watch Pro et un chargeur GaN 65 W

Rien n’annonce aujourd’hui les trois premiers produits de sa sous-marque, CMF, qui signifie couleur, matière, finition. L’objectif de cette sous-marque est de proposer des produits plus accessibles à des prix inférieurs par rapport aux offres plus haut de gamme de la marque principale, tout en maintenant l’accent mis par l’entreprise sur le design.

Les trois produits incluent le chargeur CMF Buds Pro, CMF Watch Pro et CMF Power 65W GaN.

Les CMF Buds Pro offrent une suppression active du bruit avec une réduction revendiquée de 45 dB sur une large plage de 5 000 Hz. Ils disposent de la plus grande batterie de tous les produits audio Nothing et revendiquent 6,5 heures d’utilisation avec ANC et 11 heures sans ANC. Les pilotes audio sont fabriqués à partir de LCP+PU et disposent d’un réglage des basses en temps réel.

















Couleurs CMF Buds Pro

Les CMF Buds Pro seront disponibles en trois couleurs : gris foncé, gris clair et orange. Leur prix est de 3 499 INR (~ 42 $). Vous pouvez consulter notre critique ici.

La CMF Watch Pro est dotée d’un grand écran AMOLED de 1,96 pouces avec une résolution de 410 x 502 avec plus de 600 nits de luminosité maximale. L’affichage se rafraîchit à 58 Hz pour une expérience plus fluide par rapport à 30 Hz sur d’autres montres intelligentes abordables. La navigation GPS intégrée permet de suivre la localisation pendant la course, le vélo, la marche et la randonnée. La montre prend en charge une liste massive d’entraînements et de sports qu’elle peut suivre pour l’utilisateur.

La montre comprend également des moniteurs de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène du sang en temps réel, ainsi qu’un suivi du sommeil et du stress. Et enfin, la montre vous permet également de passer et de recevoir vos appels depuis votre poignet avec un microphone et un haut-parleur intégrés ainsi qu’un clavier téléphonique et une liste de contacts avec des améliorations de la qualité des appels assistées par l’IA.











Couleurs et finitions CMF Watch Pro

La CMF Watch Pro sera disponible en deux finitions : Dark Grey, qui présente une finition en aluminium mat et est disponible en deux couleurs de bracelet, Dark Grey et Ash Grey, ainsi qu’une finition en aluminium brillant poli Metallic Grey, qui est livrée avec un bracelet orange saisissant. . La CMF Watch Pro est au prix de 4 499 INR pour le gris foncé et de 4 999 INR pour le gris métallisé.

Et enfin, nous avons le chargeur CMF Power 65W GaN, qui dispose de deux ports USB-C et d’un seul port USB-A pour une charge simultanée. Comme son nom l’indique, la puissance totale est plafonnée à 65 W, qui peut être fournie dans une combinaison de 45 W et 20 W sur les deux ports USB-C, 45 W et 18 W sur les ports USB-C1 et USB-A, et 15 W au total sur USB. -Ports C2 et USB-A. Le chargeur prend en charge la plupart des principaux protocoles de charge, notamment PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP et Apple 2.4A. Il est également compatible avec les câbles certifiés Apple MFI.

Le chargeur CMF Power 65W GaN est au prix de 2999 INR et sera disponible en gris foncé, la couleur orange étant réservée à l’Inde.