CMF by Nothing fait sensation avec 69 $ Watch Pro

FMC, la sous-marque de Nothing, a dévoilé cette semaine sa gamme d’appareils. On savait déjà que ces appareils seraient bon marché, mais personne n’a parlé de montres à 69 dollars et d’écouteurs à 49 dollars. Les produits n’ont même pas l’air si mauvais non plus.

La gamme d’appareils ne comprend jusqu’à présent que trois éléments : Watch Pro, Buds Pro et un chargeur GaN de 65 W. La montre ne remplacera pas votre montre intelligente plus haut de gamme alimentée par Wear OS, mais elle est équipée de capteurs pour suivre la forme physique (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang), le sommeil et bien d’autres choses, et il existe également un quelques applications intégrées. L’avantage de ne pas utiliser Wear OS est la durée de vie de la batterie. CMF détaille Watch Pro comme offrant jusqu’à 13 jours de jus avec une utilisation typique. Et tout cela alors qu’il arbore un écran AMOLED de près de 2 pouces avec une résolution de 410 x 502. Au-delà des capteurs et du bel écran, rien ne classe cet appareil dans la catégorie des meilleurs. Pro montre.

Watch Pro devrait être lancé plus tard cette année sur divers marchés pour seulement 69 $.

Les écouteurs Buds Pro de CMF, qui sont un peu proches du nom Galaxy Buds Pro de Samsung, coûtent 49 $ et disposent d’une suppression active du bruit hybride de 45 dB, de la technologie Clear Voice, ainsi que d’un « pilote Dynamic Bass Boost ». Ils sont évalués pour avoir jusqu’à 11 heures de lecture. Grâce à Fast Charge, les utilisateurs bénéficient de 5 heures d’écoute après seulement 10 minutes de charge. À 49 $, ils semblent assez cool.

Les États-Unis ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le communiqué du CMF, mais ils ne sont pas totalement exclus. Nous voyons d’autres points de vente déclarer que ces produits arrivent ici, mais jusqu’à ce que je voie cela de CMF, nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Il était initialement prévu que cette marque soit largement commercialisée en dehors des États-Unis, mais personne ne se plaindrait si elle venait ici.

Premières impressions sur cette gamme ?

// FMC par Nothing (fil de presse RP)