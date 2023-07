CMA risque de remporter une victoire à la Pyrrhus dans la bataille de Call of Duty | Nils Pratley

Jil reste encore quelques scènes à jouer dans la saga réglementaire enchevêtrée de la tentative de Microsoft d’acheter le créateur de Call of Duty Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars (53 milliards de livres sterling) mais, pour la première fois depuis des mois, on peut probablement dire ceci : l’accord est plus susceptible de continuer que non.

Regardez ce qui s’est passé depuis que le régulateur britannique, la Competition and Markets Authority, a dit non en avril. Premièrement, la Commission européenne a fait marche arrière lorsqu’elle a accepté les solutions proposées par Microsoft et a autorisé la transaction. Ensuite, la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui avait l’intention de lutter contre l’accord, a été empêchée par un tribunal la semaine dernière d’obtenir une injonction pour l’arrêter. Maintenant, Sony, le principal opposant corporatif à la transaction, semble avoir conclu que la résistance continue est vaine : il a conclu un accord de licence avec Microsoft couvrant Call of Duty.

Alors, où cela laisse-t-il le courageux CMA? Eh bien, pour commencer, il semble moins robuste dans son opposition. Après les nouvelles de la semaine dernière des tribunaux américains, il a déclaré qu’il serait prêt à examiner de nouvelles « modifications » non spécifiées à l’accord récemment proposé par Microsoft. Cela ressemblait étrangement au début d’une retraite.

Sauf que ce n’est pas si simple. Une modification doit être de nature différente de la solution proposée à l’origine par Microsoft que la CMA a déjà envisagée et rejetée – la solution étant une offre de licence de jeux Activision sans redevance à certains fournisseurs de jeux en nuage pendant 10 ans.

De l’avis de nombreux experts, Microsoft devrait donc produire quelque chose qui s’apparente à une exclusion de l’activité britannique, ou du moins de la partie basée sur le cloud (le CMA est plus détendu à propos des plates-formes traditionnelles basées sur console). Essentiellement, les droits de commercialisation des jeux au Royaume-Uni seraient vendus à un tiers ; Bloomberg a suggéré des sociétés de télécommunications ou même une société financée par du capital-investissement pourraient vouloir acheter ces droits.

Il n’y a aucune garantie que la CMA accepterait une exclusion britannique, bien sûr. Mais, en supposant que ce soit le cas, il faut se demander si une telle victoire réglementaire serait à la Pyrrhus. D’une part, la CMA pourrait prétendre avoir contraint Microsoft à aller plus loin que ses premiers remèdes insuffisants. D’autre part, le marché du jeu au Royaume-Uni pourrait rapidement être considéré de l’étranger comme un endroit bizarre où différentes règles s’appliquent, ce qui ne semble pas très bien du point de vue d’attirer des investissements étrangers dans une industrie où le Royaume-Uni a traditionnellement bien réussi. .

La honte est que les objections de l’AMC en avril semblaient fondées sur des principes et cohérentes. Le rachat d’une grande société de contenu (Activision) par un grand fournisseur de plateforme (Microsoft) serait un événement majeur, et la préoccupation spécifique était qu’il se produirait au moment même où le marché passait des consoles au streaming basé sur le cloud. La CMA était soucieuse de permettre à la concurrence de s’épanouir librement dans les services basés sur le cloud pendant la phase de développement. C’est l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas été impressionné par les remèdes comportementaux limités dans le temps – ils nécessitent une surveillance constante de la part des régulateurs et peuvent aller à l’encontre de l’innovation et du dynamisme. L’argument avait une certaine pureté pro-concurrence.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin « , »newsletterId »: »business-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Business Today tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

C’est un argument difficile à soutenir dans l’isolement, cependant. Si les États-Unis ont été empêchés d’adopter une position aussi robuste, le danger pour la CMA est que son approche vertueuse finisse par faire du marché britannique des jeux une valeur aberrante internationale, sans aucun avantage national. Pour répéter, il reste encore des tours de piste réglementaire à boucler, il est donc toujours possible que l’AMC trouve une solution élégante. Il est difficile de voir ce que cela pourrait être, cependant.