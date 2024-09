CMA Awards : Morgan Wallen en tête, Beyoncé snobée

NEW YORK –

Il a eu de l’aide : Morgan Wallen est en tête des nominations aux prix de la Country Music Association 2024 avec sept nominations.

Pour une troisième année consécutive, Wallen est en lice pour le prix principal – celui de l’artiste de l’année – et pour celui du chanteur masculin.

Luke Combs, Jelly Roll, Chris Stapleton et Lainey Wilson complètent les catégories d’artistes de l’année.

Le succès radiophonique massif de Post Malone, « I Had Some Help », dans lequel Wallen est l’invité d’honneur, est la principale raison pour laquelle le chanteur country est en tête du classement cette année. Il est en lice pour les catégories single, chanson, événement musical et clip vidéo de l’année. Sa dernière nomination est la deuxième dans la catégorie événement musical, pour sa collaboration avec Eric Church, « Man Made a Bar ».

Le single de l’année est décerné à l’artiste, au producteur et aux ingénieurs du mixage ; la chanson de l’année est décernée aux auteurs-compositeurs.

Avant l’annonce des nominations, certains fans ont spéculé que Beyoncé, dont le titre phare « Cowboy Carter », qui a fait date dans la musique country, est sorti pendant la période d’éligibilité, pourrait recevoir une nomination aux CMA 2024. Elle ne l’a pas fait.

Plus tôt cette année, l’album a atteint la première place du classement des albums country de Billboard, faisant d’elle la première femme noire à arriver en tête du classement depuis sa création en 1964.

L’album a nécessité cinq ans de préparation, résultat direct de ce que Beyoncé a appelé « une expérience que j’ai vécue il y a des années où je ne me sentais pas la bienvenue… et il était très clair que je ne l’étais pas », très probablement une référence à une performance des CMA en 2016 qui a donné lieu à des réactions racistes.

Les prix CMA sont nominés et votés par les membres de la Country Music Association, qui comprend des dirigeants de l’industrie musicale, des artistes, des publicistes, des auteurs-compositeurs et d’autres professionnels de l’industrie.

Wallen est suivi par Cody Johnson, qui est également nominé dans la catégorie chanteur masculin pour la troisième année consécutive, et par Stapleton, sept fois lauréat du prix du chanteur masculin de l’année.

Stapleton et Johnson ont chacun cinq nominations.

Mais Stapleton pourrait remporter sept trophées s’il remporte toutes ses catégories.

Stapleton est à la fois artiste et producteur sur « White Horse », nominé pour le single de l’année, et « Higher », nominé pour l’album de l’année.

Aux Country Music Awards, les crédits de production ne sont pas comptabilisés comme des nominations distinctes, bien qu’ils soient pris en compte dans le décompte des trophées.

Post Malone, nommé pour la première fois, et Wilson, lauréat du prix de l’artiste de l’année l’an dernier, sont à égalité avec quatre nominations. Toutes les nominations de Malone sont pour « I Had Some Help ».

Louis Bell, Charlie Handsome et Hoskins sont à égalité avec trois nominations pour leur travail en tant que producteurs et co-scénaristes sur « I Had Some Help ».

Jelly Roll, Combs, Kacey Musgraves et Megan Moroney ont également été nominées trois fois. Ces trois dernières pourraient remporter quatre trophées : Combs est à la fois artiste et productrice sur « Fathers & Sons », en lice pour le prix de l’album de l’année. Il en va de même pour l’album « Deeper Well » de Musgraves.

Et Moroney est à la fois artiste et réalisateur de son clip nominé, « I’m Not Pretty ».

La cérémonie des CMA Awards 2024 sera diffusée le 20 novembre sur ABC à 20 heures, heure de l’Est. Elle pourra être diffusée le lendemain sur Hulu.