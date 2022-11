CMA Awards: Luke Bryan, Peyton Manning font équipe en tant qu’hôtes, Carrie Underwood pour se produire et que savoir d’autre

Les CMA Awards 2022 devraient avoir lieu le mercredi 9 novembre et promettent d’être un spectacle passionnant.

Les CMA Awards sont connus comme l’une des plus grandes soirées de musique country, et la scène CMA a tout vu. Avec un nouvel animateur, une liste impressionnante d’artistes et des hommages réconfortants prévus, le spectacle de cette année devrait être rempli d’autant de moments emblématiques, sinon plus.

Voici ce que vous devez savoir sur les Prix CMA 2022.

Où regarder

Les CMA Awards seront diffusés le 9 novembre sur ABC et seront disponibles en streaming le lendemain sur Hulu.

Hôtes

Cette année, les CMA Awards seront animés par Luke Bryan et Peyton Manning. Alors que Bryan a accueilli la cérémonie de remise des prix dans le passé, il s’agit du premier grand concert d’hébergement pour Manning, ce dont Bryan ne s’inquiète pas.

Bryan est sûr que bien que Manning, un ancien quart-arrière légendaire de la NFL, ne soit pas un artiste de musique country, les fans lui répondront positivement en raison du fait qu’il a un amour si profond pour la musique country.

“Nous ne nous prenons pas trop au sérieux tous les deux. Et il a évidemment été devant la télé. Il a toujours très bien réussi devant la caméra, et c’est un fan de longue date de la musique country”, a déclaré Bryan à Fox News Digital. “Je pense qu’en étant sur scène, nous pourrons, vous savez, nous amuser beaucoup avec la foule et en faire une soirée vraiment spéciale.”

Manning est ravi de faire partie de la plus grande soirée de musique country, déclarant dans un communiqué: “Je suis un grand fan de musique country, donc avoir la chance de me tenir parmi tant d’artistes incroyablement talentueux est un honneur absolu.”

Pour la part de Bryan, le chanteur “Drink a Beer” a animé seul l’émission en 2021, succédant aux animateurs de 2020 Reba McEntire et Darius Rucker.

“Je veux dire, nous allons voir quels grands sujets se déroulent”, a déclaré Bryan avant le spectacle. “Vous savez, cette semaine. Et nous nous amuserons avec certaines personnes.”

Interprètes

La cérémonie de remise des prix de cette année est remplie d’artistes vedettes, avec des collaborations spéciales avec des artistes à l’intérieur et à l’extérieur du genre de la musique country et des performances individuelles des plus grandes stars de la musique country.

Certaines collaborations incluent les frères Osborne chantant “It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)” avec The War and Treaty, Thomas Rhett chantant “Where We Started” avec Katy Perry, et Elle King chantant “Great Balls of Fire” avec Les touches noires.

D’autres duos incluent Chris Stapleton et Patty Loveless chantant “You’ll Never Leave Harlan Alive” et Kelsea Ballerini chantant “You’re Drunk Go Home” avec Carly Pearce et Kelly Clarkson.

En ce qui concerne les interprètes individuels, Carrie Underwood chantera “Hate My Heart”, Miranda Lambert chantera “Geraldine”, Carly Pearce chantera “Dear Miss Loretta”, Morgan Wallen chantera “You Proof” avec beaucoup d’autres.

Il y aura également deux performances hommage, une pour Loretta Lynn et une autre pour Alan Jackson.

Nominés

Le leader du peloton en termes de nominations est Lainey Wilson, qui est également nominé pour la première fois à la cérémonie de remise des prix de cette année. Elle est nominée dans six catégories, dont album de l’année, chanteuse de l’année, vidéoclip de l’année, chanson de l’année, nouvel artiste de l’année et événement musical de l’année. Wilson n’est que le quatrième artiste de l’histoire de la remise des prix à mener le peloton dans les nominations en tant que nominé pour la première fois.

À égalité pour la deuxième place avec cinq nominations chacune, Ashley McBryde, Carly Pearce et Chris Stapleton, qui est également en lice pour le plus grand prix de la soirée, artiste de l’année. Stapleton affronte Miranda Lambert, Carrie Underwood, Luke Combs et Morgan Wallen pour cet honneur, qui tous, à l’exception de Wallen, ont été nominés dans cette catégorie à plusieurs reprises dans le passé, Combs remportant le prix lors de la cérémonie de l’année dernière.

Avec ses trois nominations cette année, Lambert continue sa domination sur la remise des prix en tant que femme la plus nominée de l’histoire de la série avec un total de 61 nominations. Cette année, elle a également assuré sa place dans l’histoire en tant que troisième artiste la plus nominée de tous les temps dans l’histoire de la remise des prix, selon l’annonce des nominés CMA.

Ses nominations cette année sont dans les catégories album de l’année, artiste de l’année et chanteuse de l’année.

“C’est excitant de célébrer ces nominés méritants alors que notre industrie revient à la musique live”, a déclaré la directrice générale de CMA, Sarah Trahern, dans un communiqué. “La liste de cette année est impressionnante, certains nominés franchissant des étapes historiques tandis que d’autres ne font que commencer. Quelle que soit l’étape de leur carrière, ils donnent chacun vie à une voix unique et à une histoire inoubliable, montrant que la musique country est plus forte que jamais ! Nous hâte de leur rendre hommage en novembre. »

Hommages

Le spectacle devrait commencer par un hommage à la légendaire chanteuse de country, Loretta Lynn, décédée plus tôt cette année à l’âge de 90 ans. La carrière de Lynn dans la musique country s’est étendue sur six décennies, avec des tubes tels que “Coal Miner’s Daughter”. “Après que le feu soit parti” et “Don’t Come Home A-Drinkin’.”

En tant qu’icône dans le milieu, de nombreux artistes actuels de la musique country se sont inspirés d’elle et participeront à un hommage en son honneur. Lynn elle-même a remporté le prix CMA de la chanteuse de l’année en 1967, 1972 et 1973.

Prix ​​de la reussite de vie

Cette année, le récipiendaire du Willie Nelson Lifetime Achievement Award est Alan Jackson. Jackson est dans l’industrie de la musique country depuis 1987 avec son premier album, “New Traditional”. Depuis lors, il a sorti 17 albums et a vendu plus de 40 millions d’albums tout au long de sa carrière.

Neuf des albums de Jackson sont devenus multi-platine, et il est devenu l’un des artistes les plus décorés de la musique country. Jackson a été nommé artiste CMA de l’année à trois reprises, a remporté trois Grammys, est membre du Country Music Hall of Fame, du Grand Ole Opry, du Songwriters Hall of Fame et du Georgia Music Hall of Fame.

Le Lifetime Achievement Award a été institué pour la première fois en 2012 lors des 46e CMA Awards et le premier récipiendaire était Willie Nelson. Il n’est accordé qu’à ceux qui se sont fait connaître grâce à leurs performances, leurs ventes de disques, leurs efforts philanthropiques et leur travail humanitaire, mais uniquement à la stricte condition qu’ils aient eu un impact positif sur la croissance du genre au fil du temps.

“Nous sommes ravis d’honorer Alan Jackson cette année avec le prix CMA Willie Nelson pour l’ensemble de ses réalisations”, a déclaré Trahern. “Trois fois artiste CMA de l’année, il est responsable de tant de moments emblématiques de l’histoire des CMA Awards.

“Tout comme Alan a été influencé par de nombreuses légendes de la country tout au long de sa carrière, il a également inspiré une génération d’artistes à rester fidèle à l’authenticité de la musique country. Nous sommes ravis d’amener Dierks [Bentley]Jon [Pardi]Carrie [Underwood] et Lainey [Wilson] ensemble sur la scène des CMA Awards pour ce qui sera sûrement un hommage incroyable et touchant à un artiste qu’ils admirent profondément. Ayant eu la grande chance de travailler avec Alan au fil des ans, je suis ravi que nous lui rendions hommage avec ce prix marquant le mois prochain.”

Son accomplissement sera célébré par une performance hommage mettant en vedette Dierks Bentley, Jon Pardi, Carrie Underwood et Lainey Wilson.