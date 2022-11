CMA Awards 2022 : liste partielle des gagnants

Les gagnants des Country Music Association Awards 2022 ont commencé à arriver.

Lainey Wilson a reçu le plus de nominations pour la 56e cérémonie annuelle de remise des prix, avec six nominations, dont l’album de l’année, la chanteuse de l’année, la nouvelle artiste de l’année et la chanson de l’année.

Comme annoncé mercredi matin, Ashley McBryde et Carly Pearce ont remporté le prix de l’événement musical de l’année, pour leur collaboration sur la chanson “Never Wanted to be That Girl”, produite par Shane McAnally et Josh Osborne.

Le prix du clip vidéo de l’année est allé à Cody Johnson, pour le clip de sa chanson “Til You Can’t”, réalisé par Dustin Haney.

Voici un aperçu des autres lauréats des prix CMA 2022 :

Célibataire de l’année : « Jusqu’à ce que vous ne puissiez plus », Cody Johnson

Groupe vocal de l’année : Ancien Dominion

Duo vocal de l’année : Frères Osborne

Chanson de l’année : “Achetez de la terre”, Jacob Davis, Jordan Davis, Josh Jenkins et Matt Jenkins

Événement musical de l’année : “Je n’ai jamais voulu être cette fille”, Carly Pearce et Ashley McBryde

Vidéoclip de l’année : « Jusqu’à ce que vous ne puissiez plus », Cody Johnson

Musicien de l’année : Jenée Fleenor