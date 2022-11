CMA 2022 : Lainey Wilson à propos du prix de la chanteuse de l’année, marchant avec son père sur le tapis : “Un rêve”

Les Country Music Association Awards 2022 ont été une expérience inoubliable pour de nombreuses célébrités, en particulier Lainey Wilson.

“Cette nuit est la meilleure nuit de ma vie”, a déclaré Wilson en exclusivité à Fox News Digital sur le tapis rouge mercredi soir.

Après avoir reçu le plus de nominations pour la 56e cérémonie annuelle de remise des prix – avec six – Wilson a été couronnée chanteuse de l’année et nouvelle artiste de l’année.

CMA AWARDS 2022 : LISTE COMPLÈTE DES GAGNANTS

“Je suis sans voix”, a fait remarquer Wilson.

La star de la country a réfléchi à son voyage de 11 ans à Nashville, travaillant à sa carrière musicale.

“Je me sens tellement béni. Je me sens tellement chanceux de ressentir le véritable soutien de cette ville et de ses fans. Je ne sais pas si chaque artiste ressent cela parce que j’ai l’impression qu’il y avait tellement de gens ce soir et partout qui m’encourageaient… vraiment m’enraciner”, a poursuivi Wilson.

LAINEY WILSON DÉTAILLE CE QUE C’EST QUE DE TOURNER ‘YELLOWSTONE’, ÊTRE RECONNU APRÈS 11 ANS DANS LA MUSIQUE COUNTRY

“Je ne prends pas ça à la légère et je l’apprécie tellement.”

L’interprète de “Heart Like a Truck” s’est confié avec émotion sur l’un des moments les plus mémorables de la soirée.

“Mon père était là pour me promener sur le tapis, ce qui était énorme parce qu’il était malade. Donc, l’avoir ici à mes côtés était vraiment cool, surtout parce que c’était un de ses rêves”, a ajouté Wilson.

COUNTRY STAR ALAN JACKSON S’OUVRE SUR LES MALHEURS DE LA SANTÉ DANS UNE ENTRETIEN RARE : ” JE TRÉBUTE AUTOUR DE LA SCÈNE MAINTENANT “

Elle a également réfléchi à la façon dont son père avait l’habitude de déployer une table de pique-nique sur le bord de l’autoroute et de “faire semblant” qu’il était Glen Campbell, tout en jouant pour les voitures qui passaient.

Parmi les autres stars country qui ont remporté le prix scintillant, citons Cody Johnson pour le clip vidéo de l’année – réalisé par Dustin Haney – et le single de l’année pour sa chanson “Til You Can’t”.

Le double lauréat du CMA s’est souvenu avec émotion de ses longs efforts dans l’industrie de la musique country et a exprimé à quel point il était reconnaissant pour les opportunités.

“Cela signifie le monde. Je sais ce que c’est que d’avoir faim, d’aller jouer un spectacle sans argent… Je ne pouvais pas me permettre McDonald’s et nous y sommes… Je suis très, très reconnaissant”, a déclaré Johnson en exclusivité à Fox News Digital .

Il a continué à raconter son enfance alors qu’il aspirait à être une star de la country et a remercié sa femme pour son soutien inconditionnel.

“Quand j’avais environ 12 ans, je jouais de la guitare dans ma chambre, après avoir fait mes devoirs, jusqu’à ce que mes doigts saignent… Je savais que je voulais jouer de la musique”, se souvient Johnson.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je savais que j’aimais divertir les gens… Je n’avais aucune idée que j’allais être entouré du genre de personnes dont j’ai été entouré, de mon groupe, de mon équipe sur le label… ma femme s’est tenue à mes côtés tout au long de tellement, et nous y sommes. C’est juste incroyable.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les CMA Awards 2022 ont commencé par un hommage, chanté par Carrie Underwood, Miranda Lambert et Reba McEntire, pour honorer la légendaire chanteuse country décédée, Loretta Lynn, décédée plus tôt cette année à l’âge de 90 ans.

Luke Bryan et Peyton Manning ont co-organisé la remise des prix à Nashville au Bridgestone Arena.