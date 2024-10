CM Punk WWE Raw après la mise à jour de Bad Blood

WWE



Il y a eu une mise à jour sur le statut de CM Punk pour l’épisode de WWE Raw de ce soir après son match Hell In A Cell à Bad Blood.

La rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre a finalement pris fin lors de l’événement live premium WWE Bad Blood du week-end dernier, lorsque Punk et McIntyre se sont affrontés dans un match brutal Hell In A Cell.

Le match a eu des conséquences néfastes sur les deux hommes, Drew partageant une photo de 16 agrafes dans sa tête après le combat.

Le match prenant beaucoup de poids sur les deux hommes, beaucoup se demandaient si l’un ou l’autre apparaîtrait dans l’émission Raw de ce soir, à seulement deux jours de leur match Hell In A Cell.

Sur Instagram aujourd’hui, CM Punk a partagé des images des coulisses de lui en train de signer des autographes à Raw, confirmant qu’il est bien présent au show de ce soir à St. Louis.

Il n’a pas encore été confirmé si Punk apparaîtra ou non dans l’émission de ce soir.

L’émission de ce soir devrait être le premier épisode de deux heures de WWE Raw en 12 ans, l’émission devant durer 2 heures pour le reste de 2024.

