CM Punk va quitter toute lutte d’élite après avoir été suspendu pour une bagarre dans les coulisses

L’ancien champion AEW CM Punk se séparera de la promotion All Elite Wrestling après son combat dans les coulisses qui s’est déroulé lors de l’événement All Out plus tôt ce mois-ci.

L’événement All Out d’AEW, qui a eu lieu le 4 septembre, était censé être un moment majeur pour CM Punk alors qu’il revenait au pay-per-view après une blessure au pied et récupérait le championnat du monde AEW avec style auprès de Jon Moxley. Cependant, les choses se sont détériorées lorsqu’il s’est impliqué dans une bagarre dans les coulisses après l’événement avec les Young Bucks, Kenny Omega et le pendu Adam Page tout en faisant des déclarations cinglantes sur l’existence de Colt Cabana dans la promotion.

La bagarre dans les coulisses a entraîné la suspension de plusieurs grands noms de l’AEW. Il a finalement été révélé que Punk avait subi une blessure au triceps qui le garderait hors du ring pendant près de huit mois. En conséquence, le PDG d’AEW, Tony Khan, a dépouillé Punk du titre mondial et la promotion est toujours à la recherche de son prochain champion.

Le journaliste de lutte professionnelle Wade Keller a maintenant révélé sur son programme audio PWTorch.com que le nom de Punk avait été omis lors du Grand Chelem AEW lorsque le commentateur nommait des champions du monde ROH de haut niveau – ce qui, selon Keller, indique que Punk ne reviendra pas sur un ring AEW dans l’avenir.

“Je pense que c’est remarquable mais pas surprenant [that] le commentateur a exclu le nom de CM Punk alors qu’il parlait de certains des plus grands noms qui ont détenu le titre. Donc, je ne m’attends pas à ce que CM Punk lutte à nouveau dans AEW », a déclaré Weller dans son émission.

“Je ne dis pas que c’est sûr à 100%, mais tout pointe dans le sens d’une sorte de rachat de son contrat. Nous en apprendrons plus éventuellement sur cette situation », a-t-il ajouté.

Depuis le pay-per-view All Out, aucune des stars AEW actuellement suspendues n’a été mentionnée dans l’émission. Malgré la suspension, Punk devrait manquer une énorme quantité de temps de spectacle en raison de sa blessure au genou subie lors de la bagarre après l’événement principal All Out. Le PDG Tony Khan a également refusé de commenter la position de Punk avec la promotion avant l’événement du Grand Chelem.

