CM Punk prend Jibe à Vince McMahon alors qu’il répond au Tweet de Charlotte Flair

Le dégoût de la légende de la World Wrestling Entertainment (WWE) CM Punk envers son ancien patron Vince McMahon est assez connu à ce stade. Je veux dire qui ne nourrirait pas de ressentiment envers leur patron après avoir été licencié le jour de leur mariage.

Lors de l’épisode Monday Night RAW de la WWE, la lutteuse américaine Charlotte Flair est apparue dans la boîte de commentaires. Partageant une photo d’elle-même tirée du panneau de commentaires, Flair a demandé jeudi à ses abonnés de la sous-titrer.

En réponse à son message, CM Punk a fait une fouille sournoise au président de la WWE.

« GODDAMNIT PAL REGARDE LES MONITEURS ET ARRETE DE DIRE LE LUTTE PAL » – joueur / entraîneur (@CMPunk) 13 mai 2021

Bien qu’il soit propriétaire d’une entreprise de lutte, McMahon n’aime pas l’utilisation de ce mot et il préfère que les gens l’appellent divertissement sportif. Et Punk a utilisé ces connaissances pour se moquer du patron de la WWE.

McMahon a également cette habitude d’aboyer des commandes aux oreilles des annonceurs des coulisses. Et Punk avait admis plus tôt qu’il avait l’habitude de trouver son rôle dans le commentaire, assez stressant.

Punk a fait une apparition régulière dans les commentaires de la WWE pendant son temps avec la société de divertissement sportif.

Punk a également partagé une de ces occasions lorsqu’il a réduit la valeur du micro en raison de McMahon lors des sessions orales avec le podcast Renee Paquette en 2020.

«Je me souviens de la première nuit de commentaire, Vince a commencé à crier dans mon casque. J’ai donné un coup de coude à Lawler. Je lui ai écrit une note pour lui demander quel est le volume le plus bas, »dit Punk, avant d’ajouter:« Il l’a pointé et je l’ai baissé complètement. Quand nous avons enlevé les écouteurs après le spectacle, je me suis dit: « Vous ne saviez pas que vous pouviez faire ça? Il a dit que nous allions nous faire crier dessus.

Cependant, Punk a également poursuivi en affirmant que «Vince ne lui avait jamais rien dit».

