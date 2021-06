CM Punk prend Jibe à la WWE pour ne pas avoir payé de redevances sur Peacock

L’ancien champion de la WWE CM Punk s’est éloigné de l’univers de la WWE en 2014 après avoir eu des retombées avec la direction. Après avoir pris sa retraite de la lutte professionnelle, Punk a réalisé de nombreux projets et rôles différents et il est actuellement signé avec Cage Fury Fighting Championships (CFFC) en tant que commentateur. Cela fait sept ans depuis la sortie chaotique de Punk de la WWE, et même aujourd’hui, les fans de catch aimeraient le revoir, même si c’est juste pour une conversation rapide avec « Stone Cold » Steve Austin.

Mardi, le lutteur américain de 42 ans a animé une session Question – Réponses avec ses fans où il a répondu à plusieurs questions posées par ses followers. Et l’un d’eux était si, il ferait jamais une session de crâne brisé. Répondant à la question, Punk a dit non et cela avait tout à voir avec l’argent.

De l’argent. Personne ne reçoit de redevances pour tout ce qui est montré sur peacock. Personne. Yay biz de lutte ! — joueur/entraîneur (@CMPunk) 22 juin 2021

Au cours de la session, Punk a également présenté un scénario pour le match Triple-Threat de WrestleMania 29 impliquant lui, John Cena et The Rock. Punk a déclaré qu’un scénario lancé était de l’inclure dans le match Triple Threat contre Cena et The Rock.

Cependant, Punk et Cena se sont affrontés avant l’événement principal le 25 février 2013. Cena a battu Punk pour organiser un affrontement à succès avec le Rock à WrestleMania. Et comme prix de consolation, Punk s’est vu offrir un combat à WrestleMania avec The Undertaker.

Céna. Le pitch était de me faire sortir en premier et de leur laisser le moment de leur vie. — joueur/entraîneur (@CMPunk) 22 juin 2021

Punk s’est également moqué du seul match qu’il aimerait refaire de sa carrière d’illustrateur et en réponse, il a écrit « Le dernier ».

Punk a été vu pour la dernière fois à la WWE en 2014 lors de l’événement principal du Royal Rumble. Punk a été impliqué dans un scénario qui comprenait le WWE Hall of Famer Kane, qui était alors une figure d’autorité. Le duo a eu une brève querelle avant l’événement principal. Punk a été le premier à entrer sur le ring et il a été éliminé de l’événement par Kane de l’extérieur du ring.

