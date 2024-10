CM Punk indique qu’il prend congé dans la promo de WWE Raw

CM Punk rentre chez lui.

Au début du Raw de lundi, Punk, bandé et battu, est sorti pour parler de son match contre Drew McIntyre samedi, disant qu’il était amoché et qu’il ne savait pas ce que l’avenir lui réservait. Après avoir dit à ses ennemis de continuer à douter de lui, il a dit qu’il allait rentrer chez lui et voir sa femme, car il ne l’avait pas vue depuis cinq semaines.

« J’aimerais te dire que je te verrai bientôt, mais je ne sais tout simplement pas », a déclaré Punk. « Merci. »

Alors que Punk partait, Seth Rollins émergea. Les deux hommes regardèrent fixement tandis que Rollins vérifiait Punk alors qu’il se dirigeait vers le ring. Après avoir fait son entrée, Rollins a déclaré qu’il espérait que Punk reviendrait bientôt afin qu’il puisse le retirer définitivement.

Après avoir passé la majeure partie de l’année à rivaliser avec Drew McIntyre, les deux se sont affrontés samedi dans un match Hell in a Cell à Bad Blood. Dans un match brutal et sanglant, Punk bat McIntyre pour mettre fin à leur rivalité.

