CM Punk dit qu’il ne sait pas ce que son avenir lui réserve à WWE RAW

CM Punk dit qu’il aimerait dire qu’il verra les fans bientôt, mais il ne le sait tout simplement pas.

À WWE Bad Blood, CM Punk a battu Drew McIntyre dans un match sanglant Hell in a Cell. Punk a ensuite discuté de sa victoire lors de l’épisode du 7 octobre de WWE RAW.

Punk est sorti sur scène en boitant et son bras était bandé. Il a souligné qu’il avait vécu l’enfer et qu’il n’était pas en état d’y être. Punk a dit que ça faisait mal de sourire, mais qu’il devait voir les fans. Il a déclaré qu’il était vivant et qu’il était un gagnant, mais il n’en avait pas l’impression. Punk a dit qu’il voulait dire que c’était formidable, mais le match lui a laissé beaucoup de questions.

Il a admis qu’il ne savait pas ce que l’avenir lui réservait. Punk a dit qu’il était plus amoché qu’il ne l’avait jamais été, et il ne le savait tout simplement pas. Punk a remercié ses fans inconditionnels. Il a également remercié ses pairs derrière et devant la caméra. Il a dit que c’était un plaisir de travailler avec eux.

Punk a également remercié les gens qui ne l’aimaient pas, car il a souligné qu’il y avait une ligne mince entre l’amour et la haine, et il a transformé leur haine en argent. Il a dit à ses sceptiques de continuer à douter de lui. Punk a déclaré qu’il rentrerait chez lui pour être avec sa femme. Il a dit qu’il aimerait dire qu’il les reverrait bientôt, mais il ne le savait tout simplement pas.

Seth Rollins interrompit CM Punk et le confronta alors qu’il se dirigeait vers le ring. Il a dit à Punk de se dépêcher pour pouvoir le retirer définitivement.

