CM Naveen Patnaik remet le flambeau de l’Olympiade d’échecs au maître international d’échecs Padmini Rout

Le ministre en chef Naveen Patnaik a reçu le tout premier relais de la flamme olympique des échecs qui a atteint Bhubaneswar vendredi. Il a accueilli le relais de la torche lors d’une cérémonie spéciale tenue au Lok Seva Bhawan Convention Hall.

S’exprimant à cette occasion, CM Patnaik a déclaré : « C’est un moment de fierté pour l’Inde d’accueillir une si grande échelle. Cette année, nous célébrons le 75e anniversaire de notre indépendance et il est tout à fait approprié d’organiser un événement sportif mondial comme les Olympiades d’échecs. Il est originaire d’Inde et est connu sous le nom de Chaturanga. Je félicite l’organisateur et les joueurs d’échecs de tout le pays.

“L’Inde a produit certains des meilleurs joueurs d’échecs du monde. Je suis sûr que ce méga événement promouvra davantage le jeu et créera de futurs champions », a ajouté le CM.

Le ministre des Sports Tusharkanti Behera, le parrain en chef de l’Association des échecs d’Odisha Achyuta Samanta, le secrétaire des Sports et des Services à la jeunesse Vineel Krishna et d’autres dignitaires étaient présents lors du programme spécial. La torche ira à Puri et Konark avant de partir pour Raipur aujourd’hui.

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé le tout premier relais de la torche le 19 juin 2022 pour l’Olympiade d’échecs avant la 44e édition de l’événement, qui se tiendra à Mahabalipuram du 28 juillet au 10 août 2022.

Le relais de la flamme couvrira 75 lieux emblématiques avant de se terminer à Mahabalipuram, près de Chennai.

