CM Naveen annonce un prix en espèces de Rs 50 Lakh pour la star du hockey Deep Grace Ekka

Le ministre en chef Naveen Patnaik a annoncé aujourd’hui une récompense en espèces de Rs. 50 Lakh pour la star du hockey Deep Grace Ekka pour son rôle dans l’obtention de la médaille de bronze de l’Inde aux 19e Jeux asiatiques de Hangzhou 2022.

Naveen Pattnaik a exprimé ses sincères félicitations à Deep Grace Ekka, reconnaissant sa performance remarquable et la qualifiant de modèle pour la jeunesse de l’État.

Le Ministre en chef a déclaré : « Deep Grace Ekka est devenue un symbole d’espoir et de fierté pour les aspirants athlètes du pays. Deep a prouvé sa ténacité avec des performances étonnantes et je suis sûr qu’elle continuera à rendre l’Inde fière et à démontrer l’esprit de persévérance et d’excellence dont elle fait preuve.

La joueuse de 28 ans, originaire du village de Lulkidihi dans le district de Sundargarh, a fait ses débuts internationaux en 2011 lors du Tournoi des quatre nations en Argentine et depuis lors, elle fait partie intégrante de l’équipe nationale. En mai 2023, elle a réalisé 250 sélections internationales.

Elle faisait partie de l’équipe indienne qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio — première apparition d’Indian Eves depuis 1980 et aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Elle faisait également partie intégrante de l’équipe qui a remporté la médaille de bronze à la Coupe d’Asie féminine 2013, l’or. au Trophée des champions asiatiques 2016, l’or à la Coupe d’Asie en 2017, l’argent au Trophée des champions asiatiques en 2018, l’argent aux 18e Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang et le bronze aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

L’as défenseur a également joué un rôle clé dans la victoire de l’Inde à la médaille d’or lors de la première Coupe des nations féminines de la FIH en Espagne en 2022.