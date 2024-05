CM : Le risque d’effet en chaîne et la tentation des 70 M€

L’AC Milan est actuellement en négociations avec l’entourage de Mike Maignan sur un renouvellement et ce ne sera pas un accord facile à parvenir, affirme un rapport.

D’après ce que rapporte Calciomercato.com, Maignan compte bien décrocher avec son prochain contrat une augmentation de salaire qui reflète son statut de l’un des meilleurs gardiens du monde. En conséquence, sa demande à Milan dépasse l’offre de 4,5 millions d’euros plus les bonus du club.

Maignan perçoit actuellement 2,8 M€ net par saison, chiffre convenu lors de son arrivée de Lille en 2021. Les marges pour poursuivre la négociation sont là ainsi que la volonté de tous ceux présents à la négociation, mais le chemin reste « assez long ». montée’.

Le principal problème est que Milan n’est pas disposé à augmenter davantage son offre de 4.5 millions d’euros pour le moment. Les Rossoneri ont des paramètres assez stricts en matière de salaires et ne veulent pas courir le risque d’un effet de chaîne par lequel d’autres viennent demander une augmentation importante.

En plus de cela, cela a été une saison difficile pour Maignan avec plus de buts encaissés que d’habitude (ce n’est pas entièrement sa faute) et d’autres problèmes de blessures. Néanmoins, le Français reste un gardien qui fait la différence.

C’est pourquoi le Bayern Munich est intéressé, même si aucune approche officielle n’est arrivée. Pour Geoffrey Moncada et Giorgio Furlani, il serait moins douloureux et moins compliqué de vendre Maignan que Theo Hernández ou Rafael Leão.

Ils écouteraient des offres de l’ordre de 70 millions d’euros pour Maignan, mais pour le moment, la priorité reste d’essayer de conclure une prolongation de contrat.