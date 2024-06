CM : Le rêve, les alternatives et la tête expérimentée

L’AC Milan espère conclure rapidement l’accord avec Joshua Zirkzee, puis ciblera d’autres domaines à renforcer, y compris la position de défenseur central.

Comme Calciomercato.com Écrivez, la direction est susceptible d’apporter des changements au département défensif étant donné que Milan a concédé 68 buts en 52 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, soit une moyenne de 1,3 but encaissé par match.

Qui pourrait arriver pour aider une arrière-garde en difficulté ? Alessandro Buongiorno de Turin est le rêve, mais son prix est très élevé et il y a beaucoup de concurrence, en plus du fait qu’Urbano Cairo a suggéré qu’il ne considérerait pas les offres.

Les alternatives que Geoffrey Moncada et son équipe apprécient le plus sont Maxence Lacroix de Wolfsburg – la solution la plus intrigante en termes de potentiel et de coûts, étant donné que son contrat expire en 2025 – et Lillian Brassier. Ce dernier, défenseur central à Brest, avait déjà fait parler de lui lors du dernier mercato hivernal.

En outre, la possibilité de recruter un renfort supplémentaire avec des caractéristiques différentes est également apparue, à savoir un défenseur central expérimenté qui peut avoir un impact similaire à celui de Kjaer. Toutefois, cela ne serait envisagé qu’après l’arrivée d’un jeune joueur, mais cela expliquerait peut-être les liens Mats Hummels.