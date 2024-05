CM : Gallardo offert à Milan

Le nom de Marcelo Gallardo a été lié à l’AC Milan au cours des dernières 24 heures alors que son départ d’Al Ittihad semble imminent, mais un rapport a clarifié la situation.

Un rapport de Ciel hier soir, j’ai affirmé que Milan pense à Gallardoqui est entré dans l’histoire avec River Plate mais évolue désormais en Saudi Pro League avec Al Ittihad, club qu’il est sur le point de quitter.

Calciomercato.com confirmer que l’homme de 48 ans quittera son équipe actuelle et que les parties travaillent au niveau contractuel pour dissoudre tous les liens et régler l’ensemble (et coûteux) de la question économique.

Un déménagement à Milan pourrait-il être envisagé ? Dans le chaos des contacts qui ont eu lieu au cours du processus au sein des Rossoneri, son nom a également été proposé par des intermédiaires au club.

Il n’est cependant pas considéré comme un candidat idéal par la direction contrairement au rapport de Sky. Naples faisait également partie des clubs qui l’ont pris en considération, mais selon la presse argentine, l’hypothèse la plus probable est un retour « à la maison ».

En effet, le sentiment est qu’il reviendra à River Plate mais cette fois-ci plus en tant qu’entraîneur-chef. Gallardo rêve d’entrer dans la sphère politique et pourrait être un candidat sérieux à l’élection présidentielle de Los Millionarios.