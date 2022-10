Clyde Edwards-Helaire accessoire de verges au sol, accessoire de touché pour le match Raiders de lundi contre Kansas City Chiefs – Shaw Local

Les accessoires des joueurs pour le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City Clyde Edwards-Helaire lundi soir contre les Raiders de Las Vegas sont disponibles sur Césars Sportsbook. Les nouveaux parieurs de l’Illinois peuvent profiter du code promotionnel pour les nouveaux utilisateurs de Caesars en vous inscrivant ici. Les Chiefs affrontent les Raiders à 19h15 centrale sur ESPN.

Clyde Edwards-Helaire joueur se précipitant, accessoires de touché

Soutenir Plus de En dessous de Chances Total des verges au sol 47,5 (-101) 47,5 (-135) Total des tentatives de précipitation 12,5 (+116) 12,5 (-160) Total de précipitations + verges de réception 69,5 (-121) 69,5 (-113) Nombre total de réceptions 2,5 (-160) 2,5 (+116) Total des verges de réception 18,5 (-115) 18,5 (-119) Réception la plus longue 10,5 (-119) 10,5 (-119) Premier buteur de TD +500 Marqueur TD à tout moment -101 Le joueur doit marquer 2 TD ou plus +525

Tendances Edwards-Helaire :

Edwards-Helaire a parcouru plus de 47,5 verges au sol en deux matchs cette saison. Son sommet est de 92 verges, atteint la semaine dernière contre Tampa Bay.

Edwards-Helaire n’a dépassé que 12,5 tentatives au sol cette année; la semaine dernière contre les Bucs.

Le Kansas City RB a dépassé 2,5 réceptions dans trois des quatre matchs cette année et a au moins deux cibles dans les quatre matchs.

Edwards-Helaire a cinq touchés cette saison et a marqué deux touchés dans deux des quatre matchs.

Le meilleur pari de Spencer Urquhart :

Le jeu : NFL : Raiders chez Chiefs sur 51,5

La cote/pari : -110 (33 $ pour gagner 30 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/TV : 19h15 (ESPN)

Notre point de vue : Les paris au-dessus du total ont frappé lors des quatre derniers matchs des Chiefs-Raiders, et nous ne voyons pas cette tendance s’inverser ce soir avec les deux défenses qui se débattent.

Les Chiefs et les Raiders ont accordé au moins 20 points ou plus à chaque match cette saison, et ils auront probablement du mal à s’arrêter étant donné que Patrick Mahomes est enfermé et que les Raiders ont commencé à établir un jeu de course solide avec Josh Jacobs .

Il devrait encore y avoir beaucoup de points même si les défenses jouent sur les points forts de l’attaque, car les Chiefs peuvent diriger le ballon avec Clyde Edwards-Helaire, et les Raiders peuvent le lancer avec Derek Carr et Davante Adams.

Jim Derry dit :

KANSAS CITY 30, Las Vegas (+7) 26 : En plus des Chiefs joués la semaine dernière, comment les parieurs sont-ils censés croire qu’ils sont redevenus les anciens “Chiefs” après avoir raté un match qu’ils n’avaient pas à perdre à Indianapolis ou avoir eu un peu de chance contre les Chargers la semaine précédente ?

Bien que je pense que les Raiders sont sous-estimés malgré leur démarrage lent, je n’aime pas ce choix simplement parce que nous ne savons pas quelle équipe KC va se présenter. Une passe complète pour moi. (Plus de 51.)

Marc Kern dit :

Une analyse: Les Raiders ont eu une tonne de battage médiatique pendant la saison morte parce qu’ils ont ajouté Davante Adams à une attaque déjà explosive. Il est à égalité au troisième rang de la NFL avec trois touchés et à égalité au huitième rang avec 26 attrapés, mais l’efficacité n’est pas encore là. Il a été ciblé 47 fois en quatre matchs, ce qui n’est devancé que par Cooper Kupp (54). Derek Carr ne complète que 61% de ses passes, ce qui serait le pourcentage le plus bas depuis son année recrue (58,8%).

Kansas City ressemblait à un concurrent du Super Bowl lors de la victoire 41-31 contre les Buccaneers. Patrick Mahomes était en contrôle total, alors qu’il lançait pour 249 verges et trois touchés. Combiné avec l’attaque précipitée, l’offensive des Chiefs était imparable contre Tampa Bay. Travis Kelce a été dominant dans le match, captant neuf attrapés pour 92 verges et un touché.

Les deux équipes viennent de remporter de belles victoires, mais une seule d’entre elles ressemblait à un prétendant. Si Kansas City sort et joue comme il l’a fait à Tampa Bay, alors celui-ci a l’étoffe d’une éruption.

Prédiction: Kansas City 38, Las Vegas 20