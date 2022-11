‘Clue’ révèle la tournure amusante et meurtrière de Mercury – Shaw Local

“Les maris devraient être comme des Kleenex : doux, solides et jetables.”

Si les dialogues humoristiques comme celui-ci sont votre tasse de thé, ou si vous aimez vous frayer un chemin à travers un mystère fou, vous apprécierez à fond “Clue”, la pièce de théâtre au Mercury Theatre Chicago jusqu’au jour de l’An.

Il est basé sur le scénario d’un film policier/comédie de 1985 avec Martin Mull, Tim Curry, Madeline Kahn et d’autres. Le film et la pièce utilisent le jeu de société Clue comme source initiale : Nous avons diverses armes (tuyau de plomb, revolver, corde) et pièces (bureau, salle de billard, cuisine, par exemple) dans lesquelles un ou plusieurs homicides peuvent avoir lieu , et nous avons des personnages colorés – et aux noms colorés – : Miss Scarlet, Professor Plum, Col. Mustard.

Les surprises abondent dans “Clue”, avec Erica Stephan dans le rôle de Miss Scarlet (de gauche à droite), Mark David Kaplan dans le rôle de Wadsworth, le majordome, et McKinley Carter dans le rôle de Mme White. (Photo fournie par Liz Lauren)

Le décor est le bien nommé Boddy Mansion, tenu par Wadsworth, le majordome (Mark David Kaplan); Yvette, la bonne (Tiffany T. Taylor) ; et le cuisinier (Honey West). M. Boddy (Patrick Byrnes), l’hôte, n’est pas initialement disponible lorsque ses six convives arrivent, chacun d’entre eux s’étant attribué un pseudonyme pour la soirée. “Col. Moutarde » (Jonah Winston), par exemple, est un colonel, mais il n’est pas « jaune » (lâche) ; il est juste un peu faible. La conversation au dîner à propos de l’auteur Rudyard Kipling mène à cet échange : « Aimez-vous Kipling, Colonel ? “Oui, je mangerai n’importe quoi.”

“M. Green » (Kelvin Roston Jr.) n’est pas courageux – sa nervosité et sa maladresse sont exposées tout au long des événements de la soirée. “Mme. White » (McKinley Carter), qui prononce la première ligne de Kleenex après avoir admis avoir cinq maris, est un peu un poisson froid, tandis que le bavard « Mrs. Peacock » (Nancy Wagner) est la femme d’un politicien qui n’aime pas le silence gênant dans la salle à manger lorsque la plupart des invités tentent de se conformer à la demande de ne pas partager leur véritable identité. « Le professeur Plum » (Andrew Jessop) est le premier à déclarer qu’il travaille à Washington, DC, pour la branche de l’Organisation mondiale de la santé de l’organisation des Nations Unies – son acronyme UNO WHO. Il s’avère que tous les invités – y compris la sexy “Miss Scarlet” (Erica Stephan) – ont une connexion DC dans cette période de l’administration Eisenhower/McCarthysme. Et, comme Wadsworth les informe, ils ont tous été la cible de chantage.

Qui va mourir ? Quelle(s) arme(s) seront utilisées ? Dans quelle(s) pièce(s) le(s) meurtre(s) sera-t-il commis ? Est-ce vraiment important si vous riez tout au long de la pièce de 90 minutes (sans entracte) ?

Lorsque le film est sorti en salles il y a plus de 35 ans, le public a pu voir l’une des trois fins différentes. Quand il a ensuite été diffusé en vidéo, les trois fins pouvaient être vues. Dans la pièce, qui s’aligne étroitement sur le film, les acteurs nous montrent de multiples accusations/fins – savourant clairement la chance pour tout le monde dans le public qui essaie d’identifier le(s) tueur(s) d’être au moins partiellement correct.

Alors que la distribution d’ensemble est excellente, deux des acteurs sont toujours parfaits : Kaplan et Winston. Par exemple, Kaplan a un monologue hilarant et long à la fin de la série dans lequel il « retrace » les étapes qui les ont amenés à ce point, imitant des moments mémorables de tous les autres personnages. Et le colonel Mustard de Winston obtient plus que sa juste part de rires dans sa mauvaise interprétation de ce que les autres personnages ont dit (comme quand lui et Mlle Scarlet ne savent pas dans quelle pièce ils se trouvent à un moment donné, et elle dit: «Recherche moi », ce qu’il commence à faire).

L’ensemble étonnant comprend de hauts murs, des lustres, un passage secret (“Qui a conçu cet endroit?” “Les frères Parker”) et des pièces qui se transforment rapidement (comme la bibliothèque se transformant en cuisine), de sorte que nous voyons pratiquement toutes les pièces de le jeu de société. Félicitations au scénographe Bob Knuth pour avoir si bien utilisé l’espace scénique limité, et au concepteur d’éclairage G. “Max” Maxin IV pour nous avoir efficacement gardés – et le ou les meurtres – dans l’obscurité aux moments appropriés.

Pour faire court : si vous voulez passer un après-midi ou une soirée de rires, ne soyez pas « sans indice ».

Noter: Le Mercury propose quelques activités connexes supplémentaires que vous voudrez peut-être découvrir. Si vous venez dans l’espace attenant Venus Cabaret jusqu’à une heure avant l’heure du spectacle, vous pouvez jouer au jeu de société Clue, en empruntant l’une de leurs copies du jeu. Ils ont également développé une douzaine de mini-mystères, un attribué à chaque achat du Venus Cabaret ; vous lisez le mystère, appuyez sur vos capacités de détective intérieures et vérifiez auprès du barman pour voir si vous avez trouvé la bonne solution. Vous pouvez même vous inscrire à Clue Trivia le dimanche soir, en répondant à des questions basées sur le jeu de société, le film et le jeu en direct.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Indice”

OÙ: Mercury Theatre Chicago, 3745 N. Southport Ave., Chicago

LORSQUE: Jusqu’au 1er janvier

INFORMATIONS: 773-360-7365, www.mercurytheatrechicago.com