Clubs écossais de Premiership en Europe : Celtic, Rangers, Aberdeen, Hearts et Hibernian au bord de l’histoire | Nouvelles du football

À l’approche de la fin du mois d’août, il s’agit souvent d’une histoire de « et si » lorsqu’il s’agit de clubs écossais en compétition en Europe.

Motherwell étant stupéfait par Sligo Rovers et Dundee United égalant une défaite record pour un club écossais contre AZ Alkmaar a laissé un goût amer dans la bouche la saison dernière.

Cependant, cette fois-ci, les choses sont très différentes. Jamais cinq clubs écossais n’ont participé aux phases de groupes au cours de la même saison – mais ce rêve est bien vivant à l’approche des barrages.

Hibernian et Hearts ont profité d’une soirée mémorable jeudi pour atteindre les éliminatoires de la Ligue de conférence Europa, avec des matchs nuls contre Aston Villa et PAOK attendant respectivement les clubs de la capitale.

Le rêve de la Ligue des champions est toujours vivant pour les Rangers, tandis qu’Aberdeen espère atteindre la Ligue Europa.

De plus, le Celtic a sa place parmi l’élite européenne assurée avec une autre campagne de phase de groupes de la Ligue des champions au coin de la rue.

Ce que disent les livres d’histoire…

Le Celtic a été tiré au sort dans le même groupe de la Ligue des champions que le Real Madrid la saison dernière





Entre 2008 et 2022, le Celtic et les Rangers ont été les seules équipes écossaises à participer aux phases de groupes européennes, les Hearts se terminant la saison dernière.

Aberdeen, Hibs, Dundee United, Motherwell et St Johnstone ont tous essayé et échoué ces dernières années à dépasser le stade des barrages dans diverses compétitions.

C’est donc aux clubs Old Firm et Hearts d’améliorer ce coefficient très important à sa position actuelle de neuvième.

Les Rangers ont battu le PSV Eindhoven pour atteindre les phases de groupes de la Ligue des champions la saison dernière





C’est la place de l’Écosse dans le top 15, ce qui signifie qu’elle a jusqu’à deux équipes dans la conversation de la Ligue des champions et cinq au total dans la compétition européenne.

Le manque de victoires dans les ligues des champions et de conférence la saison dernière entravera le coefficient de la saison 2024-25, lorsque le nouveau format de phase de groupes de la Ligue des champions à 36 équipes commencera.

Celtic – Ligue des Champions

Le Celtic n’a pas réussi à gagner un match en Ligue des champions la saison dernière





L’action européenne est une chose à laquelle les fans du Celtic sont habitués – mais la saison dernière était leur première incursion dans les phases de groupes de la Ligue des champions depuis que le retour du patron Brendan Rodgers les a amenés là-bas lors de son premier passage au club.

Les Hoops – sous Ange Postecoglou – ont eu du mal à avoir un impact lors de cette campagne 2022/23, terminant en bas du groupe F avec deux points.

Cette fois-ci, Rodgers espère créer des souvenirs plus heureux semblables à certains de ses deux précédentes campagnes de phase de groupes de la Ligue des champions avec le club.

Le Celtic a remporté la Ligue des champions pour la première fois sous Rodgers





Il a dirigé le Celtic 42 fois en compétition européenne, remportant 16 matchs.

Ils ont fait match nul avec Manchester City à domicile et à l’extérieur et ont remporté leur première victoire à l’extérieur dans la compétition avec une victoire 3-0 contre Anderlecht à Bruxelles.

Cependant, parallèlement aux bons moments, il y a eu des résultats préoccupants. Le Celtic a perdu 7-0 à Barcelone lors de sa première saison sous Rodgers avec une défaite 7-1 au PSG lors de sa deuxième.

Le Celtic a obtenu des nuls consécutifs contre Manchester City





Le coach voudra également oublier son tout premier match européen à la tête de l’équipe de Parkhead – une défaite 1-0 contre les vairons de Gibraltar Lincoln Red Imps lors du match aller d’un deuxième tour de qualification.

Neil Lennon était aux commandes lors de la dernière progression du club vers les huitièmes de finale lors de la saison 2012-13, perdant 5-0 au total face aux géants italiens de la Juventus.

La phase de groupes attend Rodgers et Celtic – l’objectif sera d’améliorer la saison dernière alors que les champions la mélangent avec l’élite européenne.

Rangers

Les Rangers battent Servette pour atteindre les barrages de la Ligue des champions





Les Rangers sont revenus en Ligue des champions la saison dernière après plus d’une décennie, mais c’était une campagne à oublier car ils ont terminé avec le pire record de phase de groupes de tous les temps.

Zéro point et quelques lourdes défaites, dont 7-1 à domicile contre Liverpool, n’ont pas fait un bon visionnage, mais ils ont la chance de revenir sur la scène principale et d’essayer d’avoir plus d’impact.

UN Victoire cumulée 3-2 contre le Servette au troisième tour de qualification, a organisé un barrage contre le PSV Eindhoven pour la deuxième saison consécutive. Les Rangers ont assommé l’équipe néerlandaise il y a un an, les éliminant 3-2 au total.

Les Rangers ont perdu 7-1 à domicile face à Liverpool en Ligue des champions





Il y a seulement deux saisons, l’équipe d’Ibrox a atteint la finale de la Ligue Europa, une campagne à laquelle Michael Beale a participé en tant qu’entraîneur de l’équipe première avant de partir avec Steven Gerrard pour Aston Villa.

Giovanni van Bronckhorst est arrivé et l’équipe a battu le Borussia Dortmund, l’étoile rouge de Belgrade et le RB Leipzig avant de perdre en finale face à l’Eintracht Francfort.

Le football en phase de groupes en Ligue Europa est garanti mais c’est à la Ligue des champions que les fans et les joueurs voudront à nouveau goûter.

Les Rangers ont atteint la finale de la Ligue Europa 2022





L’équipe actuelle a une nouvelle idée à ce sujet avec neuf signatures estivales – mais les joueurs de ce groupe qui ont atteint la finale à Séville en 2022 sont toujours dans le groupe – et cette expérience pourrait s’avérer vitale alors que les Rangers tentent d’impressionner à nouveau sur le continent. .

Aberdeen

Aberdeen a joué pour la dernière fois contre BK Hacken en 2021





Aberdeen est assuré de participer à la phase de groupes de la Conference League, mais jouera en Europa League s’il parvient à remporter ses éliminatoires.

Les Dons affronteront l’équipe suédoise BK Hacken, une équipe qu’ils ont éliminée de la compétition européenne en 2021.

Cela s’est terminé par une victoire 5-3 pour le club écossais après une sensationnelle victoire 5-1 au match aller.

L’équipe de Barry Robson se rendra à Göteborg, la ville dans laquelle ils ont battu le Real Madrid en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1983, pour le match aller jeudi prochain.

Aberdeen a joué pour la dernière fois en phase de groupes lors de la Coupe UEFA 2008. Les fans ont au moins huit occasions européennes à attendre cette saison, ce qui sera également un énorme coup de pouce financier pour le club de Pittodrie.

Cœurs

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Hearts, Frankie McAvoy, a déclaré que son équipe avait montré son caractère après être revenue de deux buts pour battre Rosenborg 4-3 au total lors de leur match nul au troisième tour de qualification de la Ligue de conférence Europa.



Hearts a produit un retour passionnant contre Rosenborg pour garder en vie ses espoirs d’une autre saison de football européen.

Cammy Devlin a marqué un vainqueur du temps d’arrêt alors qu’ils venaient de deux buts derrière au total pour éliminer Rosenborg 4-3 dans un match nul spectaculaire au troisième tour de qualification de la Ligue Europa Conference.

Ils font maintenant face à un barrage avec l’équipe grecque du PAOK alors qu’ils cherchent à atteindre les phases de groupes de la Ligue de conférence Europa pour la deuxième année consécutive.

Hearts est la seule équipe écossaise avec Old Firm à avoir disputé les éliminatoires de la Ligue des champions





Hearts est entré dans la compétition la saison dernière et a gagné environ 5 millions de livres sterling lors de matchs contre Istanbul Basaksehir, Fiorentina et RFS.

Les Jambos sont le seul club écossais en dehors de l’Old Firm à avoir disputé les éliminatoires de la Ligue des champions.

Ils ont battu les champions de Bosnie Siroki Brijeg en 2006 avant de s’incliner face à l’AEK Athènes au troisième tour de qualification.

Hibernian

Hibs a battu Luzern pour atteindre les barrages de la Ligue Europa Conference





Hibs a terminé cinquième de la Premiership écossaise pour faire un retour dans le football européen après avoir raté l’année dernière et cela a été un bon début.

Après avoir battu l’Inter Club D’Escaldes 6-1 au deuxième tour de qualification de l’Europa Conference League, ils battre la formation suisse Lucerne pour établir une cravate glamour avec Aston Villa dans les play-offs.

Cela marquera le retour de l’ancien héros de la route de Pâques, John McGinn, qui faisait partie de leur équipe vainqueur de la Coupe d’Écosse en 2016, en tant que capitaine de Villa.

John McGinn a quitté Hibs pour Aston Villa en 2018





Cette victoire en Coupe d’Écosse a vu Hibs entrer dans les éliminatoires de la Ligue Europa la saison suivante où ils ont perdu contre le club danois Brondby aux tirs au but.

Ils sont ensuite revenus à la compétition en 2018 et ont atteint le troisième tour de qualification où ils ont perdu contre l’équipe suédoise Molde.

Après avoir terminé troisième de la Premiership en 2020, ils sont entrés dans la nouvelle Ligue de conférence, battant les Andorrans de Santa Coloma avant de perdre face à l’équipe croate de Rijeka.

« Excellent » pour le jeu

Le directeur général de la SPFL, Neil Doncaster, a fait l’éloge des clubs écossais en action européenne





Le directeur général de la SPFL, Neil Doncaster, a déclaré Sports du ciel il est enthousiasmé par ce qui pourrait arriver aux clubs écossais en Europe cette saison.

« Comme tout fan de football écossais, je suis absolument ravi que les clubs de la SPFL se portent si bien en Europe cette année.

« Ce sont les premiers stades de certaines compétitions, mais la perspective de voir autant de clubs écossais progresser est une excellente nouvelle pour notre jeu, à la fois en termes de profil accru à travers l’Europe et de revenus commerciaux importants générés par les compétitions de l’UEFA.

« Des performances comme celles que nous avons vues la semaine dernière témoignent de tout le travail acharné que les clubs ont fourni ces dernières années, et nous attendons avec impatience de nouveaux succès dans la saison à venir. »

