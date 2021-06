clubs de la SPFL décideront des propositions de reconstruction de la ligue | Actualités footballistiques

Les 42 clubs de la Scottish Professional Football League (SPFL) envisagent une proposition visant à augmenter le nombre d’équipes au sein des ligues.

Au total, six clubs seraient introduits au cours des trois prochaines saisons et comprendraient les équipes des Rangers et du Celtic B, ainsi que deux clubs de chacune des ligues des Highlands et des Lowland.

Les propositions – qui n’ont pas été faites par la SPFL – n’entraîneraient également aucune relégation de League Two au cours des trois prochaines saisons.

La reconstruction créerait quatre ligues de 12 à travers la SPFL d’ici 2024-25.

Les clubs ont jusqu’au 7 juillet pour soumettre leurs points de vue avant l’assemblée générale annuelle de la SPFL plus tard dans le mois.

Gerrard : Les colts peuvent profiter à l’Écosse

The Old Firm inscrira également des équipes «B» dans la Scottish Lowland Football League (SLFL) la saison prochaine après que les clubs membres aient voté en faveur de cette décision sur une base d’une saison.

Steven Gerrard a déclaré à l’époque que la décision pourrait profiter à l’équipe nationale écossaise en aidant à développer les joueurs pour l’avenir.

« Si vous pensez au pays et améliorez l’équipe nationale écossaise à tous les niveaux, alors ce que nous voulons, c’est donner aux enfants une meilleure chance de devenir de meilleurs joueurs », a déclaré Gerrard.

« Si vous pouvez jouer contre des hommes plus tôt, si vous pouvez jouer pour des points importants et donner plus de responsabilités à ces enfants, les mettre dans des situations plus pressurisées avec des foules plus importantes, je pense que cela ne peut être que dans l'intérêt du pays.

















« Évidemment, je suis assis ici en tant que manager des Rangers et certains penseront: » vous dites cela uniquement parce que vous êtes chez les Rangers et que vous êtes un peu égoïste « .

« Je comprends également ces opinions, mais si j’essaie de sortir de l’environnement des Rangers pour répondre à la question et penser au jeu écossais et à l’équipe nationale, je pense que c’est un gros plus pour Steve Clarke et tout futur manager national. .

« Beaucoup plus d’enfants écossais seront mis au défi plus tôt en jouant au football masculin, en jouant pour des points, en jouant devant la foule. Cela vous permet de vous développer beaucoup plus rapidement que de jouer à des jeux qui ont moins d’importance et de pression. »