Clubs de la MLB avec le plus grand nombre d’espoirs du Top 100 de pré-saison

Rouges de Cincinnati (5)

Les Reds ont diplômé Elly De La Cruz, Matt McLain et Christian Encarnacion-Strand des itérations précédentes du Top 100 et gèrent toujours l’un des noyaux les plus profonds de notre liste. C’est plus lourd maintenant avec Rhett Lowder (N ° 34) entrant via le premier tour de 2023 et Connor Phillips (N ° 70) et Chase Petty (N ° 98) poussant à l’inclusion avec des trucs stellaires. Du côté des frappeurs, le tapis roulant de talents sur le terrain des Reds se poursuit avec Noelvi Marte (N ° 21) — un cogneur plus avec des succès précoces en Major League déjà dans sa poche arrière — et l’impressionnant défenseur de l’arrêt-court Edwin Arroyo (N ° 67).