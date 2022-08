Clubhouse vous permettra de créer votre propre maison organisée

Clubhouse déploie une fonctionnalité qui vous permettra de créer votre propre “maison” organisée dans l’application, a déclaré le co-fondateur et PDG de Clubhouse, Paul Davison, dans une série de tweets Jeudi.

Pour s’adapter à la taille et à la diversité actuelles de la communauté utilisant la plate-forme de réseautage social basée sur l’audio, a déclaré Davison, l’application évolue de ce qui était à l’origine une “pièce” unique pour permettre aux gens de créer leurs propres communautés dans leurs propres maisons individuelles.

“Tout le monde ne veut pas parler des mêmes choses ! Les gens ont des styles et des façons de se réunir différents”, a tweeté Davison. “Une seule communauté ne fonctionne tout simplement pas au-delà d’une certaine taille. Les communautés doivent pouvoir subir une mitose à mesure qu’elles grandissent – ​​afin qu’elles puissent se diviser en de nouvelles et que l’intimité puisse évoluer.”

Chaque maison peut avoir sa propre personnalité, sa culture et ses propres règles de modération de contenu, a déclaré Davison. Il a ajouté que les listes des membres de la maison seront publiques et que de nombreuses salles de l’application resteront publiques pour permettre aux utilisateurs de découvrir “de nouvelles personnes et cultures du monde entier”. Les chambres de la maison seront cependant privées.

La version bêta de la fonctionnalité est disponible pour les personnes qui souhaitent s’inscrire et créer leur propre maison sur la plateforme. Clubhouse approuvera lentement les nouvelles demandes de maison au fur et à mesure que l’entreprise recueillera des commentaires et apportera des améliorations à l’expérience en cours de route.

Club-house a été initialement lancé en 2020 en tant qu’application sur invitation uniquement où les gens pouvaient se réunir virtuellement et parler (ou écouter des discussions sur) divers sujets. L’exclusivité de l’application, ainsi que l’attrait d’être potentiellement dans la même “pièce” avec des célébrités comme Tiffany Haddish, Jared Leto, Oprah, Mark Zuckerberg ou Elon Musk créé un buzz important après son lancement. L’application a quitté la version bêta en juillet de l’année dernière, ce qui signifie que n’importe qui peut rejoindre sans avoir besoin d’une invitation.

D’autres réseaux sociaux, y compris Twitter, Facebook et Reddita rapidement lancé des espaces audio pour concurrencer Clubhouse.

Clubhouse a généré sa part de controverse dans les mois qui ont suivi son lancement alors qu’il était aux prises avec des problèmes de modération de contenu ainsi qu’un enquête par un groupe français de surveillance de la vie privée qui remettait en question la conformité de l’application avec les exigences de l’UE RGPD, ou Règlement général sur la protection des données. L’application aurait également été interdit en Chine l’année dernière.