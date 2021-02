Clubhouse, une minuscule application de chat audio, percée

Dans une conversation décousue, M. Van Winkle a fait l’éloge des poses du groupe des années 1990 Bell Biv DeVoe et a hésité lorsqu’il a été interrogé sur sa relation avec Madonna. Il a dispensé des conseils sur l’immobilier et la vie, en disant: «Vous devez protéger votre bonheur pour protéger votre vie.» À un moment donné, un participant a sérénadé le rassemblement avec une version a cappella de son tube «Ice Ice Baby».

C’était le genre d’événement en roue libre et imprévisible qui se déroulait 24 heures sur 24 sur Clubhouse, une application de médias sociaux vieille de 11 mois qui a explosé en popularité auprès des créateurs de goût de la technologie et de la culture populaire et qui devient rapidement une place de la ville pour débats sur la liberté d’expression et la politique.

La trajectoire de Clubhouse a été rapide – il ne comptait que quelques milliers d’utilisateurs en mai – même si l’application est sur invitation uniquement et n’est pas largement disponible. Les invitations sont si convoitées qu’elles sont répertoriées sur eBay depuis 89 $ . Des sociétés de médias telles que Barstool Sports ont également créé des comptes Clubhouse, et au moins une entreprise a déclaré qu’elle prévoyait d’embaucher un “ cadre supérieur du Clubhouse . »

“ Il s’agit d’un changement majeur dans le fonctionnement de l’internet social », a déclaré Dave Morin, qui a fondé le réseau social Path il y a plus de dix ans et a investi dans Clubhouse. «Je crois que c’est un nouveau chapitre.»

Dans le processus, Clubhouse a suscité un débat sur la question de savoir si l’audio est la prochaine vague de médias sociaux, déplaçant les connexions numériques au-delà du texte, des photos et des vidéos vers une voix à l’ancienne. Dans des milliers de chatrooms chaque jour, les utilisateurs de Clubhouse ont mené des conversations libres sur des sujets aussi variés que l’astrophysique, la géopolitique, la représentation queer à Bollywood et même la poésie cosmique.

L’application, qui permet aux gens de se rassembler dans des salons de discussion audio pour discuter de différents sujets, a été téléchargée près de quatre millions de fois au cours du seul mois dernier, selon Apptopia. Des personnalités publiques aussi diverses qu’Elon Musk, Ai Weiwei, Lindsay Lohan et Roger Stone l’ont rejoint, et les conversations sans contrainte qu’il a permis ont suscité la colère de la Chine, qui a interdit Clubhouse la semaine dernière.

L’attention a submergé la petite start-up de San Francisco, qui compte une douzaine d’employés et a été fondée par deux entrepreneurs, Paul Davison et Rohan Seth. Alors que Clubhouse a levé plus de 100 millions de dollars de financement le mois dernier et était évalué à 1 milliard de dollars, il a eu du mal à gérer l’augmentation du trafic. Mercredi, l’application s’est plantée. De plus, Facebook et Twitter travaillent sur des produits similaires pour rivaliser avec lui.