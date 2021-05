Clubhouse maintenant disponible dans le monde entier sur Android

Clubhouse est arrivé sur Android. La société, qui avait initialement commencé un déploiement lent, a annoncé qu’elle était désormais disponible dans le monde entier.

Cher tout le monde, partout: @Android est officiellement en ligne dans le monde entier! ❤️👋 – Clubhouse (@Clubhouse) 21 mai 2021

L’application fonctionne à peu près exactement de la même manière que sur iOS. Cela signifie que vous avez toujours besoin d’une invitation de quelqu’un pour pouvoir commencer à utiliser le service, mais la bonne chose est que tous les utilisateurs existants reçoivent plusieurs invitations à distribuer, il y en a donc beaucoup en ce moment.

Clubhouse est un service de réseautage social qui permet aux utilisateurs d’héberger une salle virtuelle, où ils peuvent ensuite parler avec d’autres utilisateurs. Les utilisateurs qui vous suivent mais qui ne sont pas affectés en tant qu’orateur peuvent toujours rejoindre cette salle en tant qu’auditeur. L’hôte de la salle peut alors permettre à n’importe lequel des auditeurs de devenir conférencier.

L’expérience du Clubhouse a souvent été considérée comme l’écoute d’un podcast mais avec un élément plus interactif. Contrairement à un podcast, cependant, les flux Clubhouse sont en direct. Plus important encore, ils ne sont pas enregistrés, donc seuls ceux qui se sont connectés pour écouter sont au courant de la conversation.

Clubhouse a été lancé il y a plus d’un an en tant qu’application uniquement iOS. Depuis lors, le service a gagné en popularité et a depuis été copié par beaucoup. Plus célèbre, Twitter a récemment ajouté une fonctionnalité identique appelée Spaces. Bien sûr, Twitter l’a rendu disponible à tout le monde assez rapidement et sans nécessiter aucune invitation.

C’est probablement ce qui a poussé Clubhouse à enfin accélérer le processus de lancement de son application Android. Quoi qu’il en soit, l’application est là, au cas où vous l’attendiez.

