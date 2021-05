Clubhouse arrive sur le marché Android, au milieu de la baisse des téléchargements et des plaintes des journalistes – RT USA News

Clubhouse a lancé une version Android de son application audio en direct. Initialement popularisée par Elon Musk, l’application a été traquée par les journalistes grand public pour avoir permis des «conversations sans entraves», et les téléchargements ont depuis diminué.

Une version bêta de l’application est arrivée dimanche sur la boutique Android de Google aux États-Unis, la société déclarant que l’application serait modifiée et corrigée en fonction des commentaires des utilisateurs, avant d’être déployée. « plus généralement » dans les prochaines semaines. L’application a toujours une liste d’attente à rejoindre et les nouveaux utilisateurs peuvent inviter des amis. Cette exclusivité, dit l’entreprise, vise à maintenir la croissance « mesuré. »

Android est enfin là! Vous pouvez télécharger la version bêta du Clubhouse dès maintenant aux États-Unis et dans le monde entier dans les prochains jours / semaines. Avant de demander … oui, toujours sur invitation uniquement. Nous gérons la croissance afin de pouvoir construire des infrastructures plus durables avant l’ouverture des vannes. Bientôt (ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD – Clubhouse (@Clubhouse) 9 mai 2021

Clubhouse a été lancé de la même manière sur iOS en 2020, et l’application a gagné en popularité plus tôt cette année lorsque des personnalités comme Elon Musk, Oprah Winfrey et Drake ont commencé à chanter ses louanges.

Les salles de discussion audio du Clubhouse ont rapidement attiré la colère des journalistes grand public. Taylor Lorenz du New York Times a saisi les informations selon lesquelles certains utilisateurs se propageaient « théories du complot » et des insultes raciales, et a écrit un article largement ridiculisé sonnant l’alarme sur le « Conversations libres » se déroulant sur l’application. Tatiana Walk-Morris de Vanity Fair l’a décrit comme «Un havre pour les puissants pour flirter avec la misogynie et le racisme», tandis que Diyora Shadijanova de Vice l’appelait « Une boîte de Pétri pour permettre la rumeur et la désinformation. »

Qu’il s’agisse de griefs légitimes ou simplement d’une tentative de censure d’un autre coin d’Internet, les plaintes des journalistes n’ont fait qu’accroître l’attention sur Clubhouse. Cependant, la lueur s’est rapidement dissipée et les téléchargements seraient passés de 9,6 millions en février à 2,7 millions en mars, puis à quelque 900 000 en avril.





La version Android pourrait arrêter le déclin. Les utilisateurs d’Android représentent 44% du marché américain des smartphones, tandis que 56% utilisent iOS, selon les données de Statista. Dans le monde entier, la part d’Android augmente à 72%, ce qui signifie que Clubhouse a jusqu’à présent exclu près de la moitié de ses utilisateurs potentiels aux États-Unis et plus des deux tiers dans le monde.

Mais le Clubhouse a également indigné plus que de simples journalistes hypersensibles. L’équipe de l’application a réagi au kvetching des médias en resserrant ses règles « désinformation, » en colère les utilisateurs qui y voyaient une alternative sans censure à la fonctionnalité « Spaces » de Twitter et aux offres similaires annoncées récemment par Facebook, Discord, LinkedIn et Reddit.

Les personnes soucieuses de la protection de la vie privée peuvent également rester claires, après que les porte-parole du Clubhouse ont déclaré à RT que les discussions sont enregistrées et potentiellement transmises aux forces de l’ordre si nécessaire.

