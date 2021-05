L’application audio sociale Clubhouse se développait à un rythme fébrile avant que ce ne soit le cas. Il semble à nouveau croître assez rapidement et mieux préparé cette fois, selon le cofondateur et PDG Paul Davison. Plus tôt cette année, le nombre d’installations mensuelles d’applications dans le monde avait diminué de millions – après avoir atteint un sommet de plus de 9 millions en février – et en avril, les installations étaient de 900 000. Mais depuis le lancement d’une version Android ce mois-ci, Clubhouse a vu un million d’utilisateurs d’Android rejoindre et Davison dit qu’un « million d’autres sont sur la liste d’attente ». « Nous espérons être prêts à en laisser plus bientôt », a déclaré Davison à CNBC mardi après que la société de médias sociaux se soit classée 33e sur la liste 2021 de CNBC Disruptor 50. Davison a déclaré que lorsque lui et le co-fondateur Ronan Seth ont créé la société en mars 2020, ils pensaient qu’une «approche mesurée de la croissance» était essentielle. « Si vous grandissez trop vite, les choses peuvent se briser et plus tôt cette année, nous avons commencé à croître plus vite que prévu », a déclaré Davison. Clubhouse avait des serveurs en panne et des notifications ne sortaient pas, et le PDG a déclaré que l’entreprise « devait vraiment ralentir les choses ». Clubhouse rapporte plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par semaine et indique que plus de 300 000 chambres sont créées chaque jour et que les gens passent plus d’une heure par jour sur l’application.

Dans les salles virtuelles, les utilisateurs peuvent voir une liste des personnes participant et s’ils cliquent sur la salle, l’audio se met en marche et ils peuvent entendre la conversation. « Souvent, ce sont des gens des petites villes d’Amérique, du Japon et du Nigéria, qui n’ont jamais eu la chance de parler avec les gens de ces régions », a déclaré Davison. Un exemple frappant est les plus de 450 000 personnes qui sont venues dans sa salle « Rencontrez des Palestiniens et des Israéliens » en un peu plus d’une semaine. « Ils rencontrent des gens sur le terrain », a souligné Davison. « Ce ne sont pas des experts politiques, ils parlent avec des mères, des enseignants et des commerçants. »

L’application de réseautage social de chat audio sur invitation uniquement Clubhouse est représentée sur un smartphone le 26 janvier 2021 à Berlin, en Allemagne. Thomas Trutschel | Photothek | Getty Images