Le gouvernement chinois a bloqué l’application lundi après-midi. Je savais que ça allait arriver, et pourtant je ne m’attendais toujours pas à me sentir aussi consterné.

Dans les salons de discussion audio de Clubhouse, des personnes du continent ont rejoint celles de Taiwan, de Hong Kong, de la diaspora chinoise mondiale et de toute autre personne intéressée à partager ses idées. Les sujets allaient des sujets politiquement chargés (répression des musulmans dans la région chinoise du Xinjiang, répression de la place Tiananmen en 1989, censure) au banal (branchements) à l’inattendu (hémorroïdes).

Clubhouse, une nouvelle application de médias sociaux qui a émergé plus rapidement que les censeurs ne pouvaient la bloquer, est devenue un endroit où les locuteurs de chinois mandarin du continent et de n’importe quel autre endroit peuvent s’exprimer. Ils avaient beaucoup à dire.

Pendant ce bref instant, les Chinois ont prouvé qu’ils étaient aussi créatifs et parlaient que des gens qui jouissaient de la liberté de s’exprimer. Ils faisaient la queue, parfois pendant des heures, pour attendre leur tour de parole. Ils ont plaidé pour le droit des loyalistes du gouvernement de s’exprimer malgré leurs désaccords. Ils ont eu de nombreuses conversations honnêtes et sincères, parfois avec des larmes et parfois avec des rires.

Ces conversations ont aidé à comprendre pourquoi le gouvernement chinois bloque la liberté d’expression en ligne en premier lieu. Ces échanges fluides menacent de démystifier les caricatures que les médias contrôlés par l’État imposent souvent au peuple chinois. Les médias d’État rejettent des gens comme les manifestants de Tiananmen, les partisans de la démocratie à Hong Kong ou ceux de Taiwan qui veulent que l’île emprunte une voie différente de celle du continent.

De même, les habitants du continent ont eu la chance de prouver qu’ils ne sont pas des drones soumis au lavage de cerveau. Les gens qui avaient été diabolisés ont eu la chance de s’exprimer et d’être humanisés.

Au cours des deux dernières décennies, Pékin a développé le système de censure en ligne le plus sophistiqué au monde. Les grandes plateformes en ligne comme Google, Facebook, Twitter et YouTube ont été bloquées il y a longtemps. Sous la direction de Xi Jinping, un nombre croissant de sujets sont devenus interdits sur Internet chinois. Clubhouse a donné aux utilisateurs chinois continentaux une chance d’affluer vers des forums de discussion axés sur ces tabous.