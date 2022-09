Club America a battu Chivas au Clasico Nacional ; Atlas n’atteindra pas le triplé

Henry Martin prend une pose qui garde de bons souvenirs pour les fans de Club America. Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Le jour de l’indépendance du Mexique, le combat contre Canelo Alvarez ET le Clasico Nacional ? Il y a eu de nombreuses célébrations au cours du week-end, en particulier pour les fans de Club America.

Las Aguilas a battu Chivas 2-1 lors de l’énorme match de rivalité en Liga MX de samedi soir, conservant son perchoir sur la table. Monterrey, deuxième, a battu Atlas, champion consécutif en difficulté, qui est désormais officiellement hors course pour les séries éliminatoires. Les autres outsiders de Liguilla, Queretaro, sont également hors course.

Il y a beaucoup à couvrir, y compris un but du candidat de la saison et un peu de Mario Kart à la mi-temps, donc au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et quelques observations supplémentaires sur la semaine 15 de l’Apertura 2022

Amérique vers le bas Chivas dans Clasico Nacional

Le samedi soir a été doux-amer pour de nombreux habitants de Guadalajara. Alors que le héros local de la boxe Canelo Alvarez a conservé son championnat incontesté des super-moyens contre Gennady Golovkin, Chivas (et Atlas, comme nous le verrons plus tard) n’a pas réussi à faire le travail après avoir perdu 2-1 contre le Club America dans le Clasico Nacional.

Les problèmes pour Los Rojiblancos a rapidement commencé à la deuxième minute lorsque le défenseur Luis Olivas a commis une faute sur Henry Martin du Club America dans la surface de réparation, offrant à l’attaquant un but sur un penalty peu de temps après – et une célébration Cuauhtemoc Blanco-esque en remorque.

Le remake perfecto no exis… 😍 ¡La célébration de Henry Martín tras el gol azulcrema ! 🟡🔵#ClásicoNacional https://t.co/sl736IoJVK pic.twitter.com/9uiK72hHIg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) 18 septembre 2022

Las Aguilas porterait ensuite le score à 2-0 à la 51e minute grâce à une tentative du milieu de terrain en forme Alejandro Zendejas. Chivas a répondu par un but de Cristian Calderon à la 62e, mais ce sera leur seul but de la soirée. Alors que les supporters de Guadalajara et le compte de médias sociaux de Chivas eux-mêmes se plaindront de ne pas avoir contrôlé le moniteur pour une grève qui aurait pu dépasser la ligne comme un possible égaliseur, la réalité est que le Club America était l’équipe supérieure samedi.

Mené par les performances de Guillermo Ochoa, Emilio Lara, Sebastian Caceres, Alvaro Fidalgo, Zendejas et Martin, Club America mérite non seulement une victoire sur Chivas, mais une place continue en haut du tableau.

“Cette [win] est pour les fans”, a déclaré le manager Fernando Ortiz après le résultat. “Nous devons travailler au jour le jour pour maintenir notre intensité et nous battre pour le titre.”

Le match a vu 37 supporters expulsés pour avoir apporté des objets interdits, participé à un chant de gardien de but anti-gay ou dérangé le public.

Pas de tir à trois tours maintenant pour Atlas

Avec des blessures, une liste limitée, deux pré-saisons raccourcies en raison de séries éliminatoires consécutives (et de titres de champion) et une moyenne d’un match tous les 4,66 jours dans l’Apertura, il n’est pas surprenant qu’Atlas ait abandonné la course aux séries éliminatoires. Avant la ronde de matchs de la semaine dernière, ils avaient besoin d’un miracle et d’une fin de saison presque parfaite pour se qualifier pour la Liguilla.

Trois jours après un court voyage à l’étranger qui les a laissés avec une défaite 2-0 contre l’équipe MLS NYCFC dans la Campeones Cup, Atlas s’est rapidement rendu à Nuevo Leon et a ensuite été battu par le même score contre Monterrey en Liga MX samedi dernier. Pour ce que ça vaut, Atlas a tenu bon pendant la majeure partie du match avant Los Rayados a marqué deux fois après la 75e minute.

“Ce n’est pas un prix de devenir champion et d’avoir ensuite 10 jours pour se préparer pour la prochaine saison”, a déploré le manager d’Atlas Diego Cocca après sa défaite contre Monterrey. “Nous n’avons pas une grande liste.”

Quant à Monterrey, leur tournoi exceptionnel se poursuit sous la direction de l’entraîneur vétéran Victor Manuel Vucetich. Beaucoup d’attention a été accordée au Club America avec ses 35 points en 16 matchs, mais Monterrey et Vucetich sont juste derrière avec 34 points.

En parlant du manager, Vucetich est actuellement stable mais a été transporté à l’hôpital lundi matin par précaution après que sa tension artérielle ait chuté lors d’une séance d’entraînement à Monterrey.

L’étourdissement de Davila maintient les espoirs de Leon en vie

Leon est l’une des nombreuses équipes qui tentent de décrocher une place en séries éliminatoires, et Victor Davila a rendu un grand service à son équipe en marquant cet étourdissant lors d’une victoire 3-1 contre Querétaro.

🚀⚽️¡Gooool de @clubleonfc! 🦁

🚀⚽️¡Gooool de @clubleonfc! 🦁

🚀⚽️¡Gooool de @clubleonfc! 🦁 ¡El gol de la Jordanada ! 💥 Victor Dávila la colgó en el ángulo ‼️🔥 🦁 2 – 1 🐓 🔴 EN VIVO

📺 TUDN

🔗 https://t.co/NVlA2njYRM#TuApertura2022 | pic.twitter.com/gjKw9TgloF – TUDN USA (@TUDNUSA) 19 septembre 2022

Quant au reste du peloton, Club America, Monterrey et Pachuca se sont tous directement qualifiés pour les quarts de finale en tant que membres garantis des quatre premiers. Santos Laguna, quatrième, est sur le point mais pourrait être dépassé par Tigres, cinquième.

Dans un tour de qualification préliminaire, les positions cinq à 12 dans le tableau de la ligue se battront pour les quatre autres places en quart de finale.

Toluca et Chivas sont assurés d’une place dans le tour de qualification, mais pas dans les quatre premiers. Cela laisse une fin de saison divertissante avec neuf équipes (Leon, Cruz Azul, Puebla, Atletico San Luis, Necaxa, FC Juarez, Mazatlan, Club Tijuana et Pumas) qui se battent pour les cinq dernières places de qualification.

Pour ajouter plus d’excitation aux amateurs de chiffres, cinq de ces neuf espoirs ont déjà disputé leurs matchs de la semaine 16 à l’avance en raison d’un calendrier condensé en raison de la Coupe du monde, ce qui signifie que les matchs de la semaine 16 de ce vendredi entre Necaxa et Mazatlan et Puebla vs Pumas sont maintenant à surveiller.

Observations supplémentaires

– Ailleurs au cours de la semaine 15: Puebla a remporté sa première victoire depuis début juillet lors d’une victoire 2-1 contre les Tigres à 9, Mazatlan a maintenu Toluca sur un match nul 1-1, le gardien de Cruz Azul Jesus Corona a été brillant lors d’une victoire 2-1 à l’extérieur sur Pumas, Santos Laguna a presque assuré sa place en quart de finale avec un résultat 2-0 contre le FC Juarez, Pachuca a prolongé sa bonne forme grâce à une victoire 2-1 à l’extérieur contre l’Atletico San Luis, et le Club Tijuana a obtenu un match nul 1-1 avec Necaxa .

– Le sprint léthargique du Club Tijuana vers les séries éliminatoires n’est pas aussi bon que ces deux invitations à la mi-temps à jouer à Mario Kart sur l’écran géant de l’équipe, qu’ils prétendent être le plus grand des stades latino-américains.

La course de Xolos vers les éliminatoires de la Liga MX est pratiquement terminée, mais ils ont Mario Kart pendant la mi-temps, donc ils ont tout pour eux. #LigaMXeng https://t.co/BXPhsmedPM — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) 19 septembre 2022

– Avant sa récente victoire contre le FC Juarez, Santos Laguna a dévoilé une statue de la légende du club et du héros local Oribe Peralta. L’ancien médaillé d’or international et olympique du Mexique a participé aux championnats de Liga MX de l’équipe en 2008 et 2012.