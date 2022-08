Clu Gulager, acteur de cinéma et de télévision robuste, décède à 93 ans

Clu Gulager, un acteur de caractère robuste qui est apparu dans des films acclamés par la critique comme “The Last Picture Show” ainsi que des films d’horreur à petit budget, et qui a décrit de manière mémorable des bandits armés dans deux westerns télévisés, est décédé vendredi au domicile de son fils John à Los Angeles. . Il avait 93 ans. John Gulager a confirmé le décès. Il a dit que la santé de son père avait décliné depuis qu’il avait subi une blessure au dos il y a plusieurs années. La beauté brute de M. Gulager et son éducation dans le sud-ouest en ont fait un naturel pour les westerns qui ont proliféré à la télévision dans les années 1950 et 1960. Il a été vu régulièrement dans “Wagon Train”, “Bonanza”, “Have Gun – Will Travel” et d’autres émissions.

Une apparition en tant que tueur à gages Mad Dog Coll dans “The Untouchables” en 1959 a convaincu l’écrivain et producteur Sam Peeples lancer M. Gulager en tant que hors-la-loi légendaire Billy the Kid dans “The Tall Man”, une série télévisée qu’il prévoyait sur l’amitié de Billy avec le shérif Pat Garrett. (Selon la plupart des témoignages, le titre faisait référence à l’honnêteté et à la rectitude de Garrett, ainsi qu’à la série générique d’ouverturedans laquelle la longue ombre de Garrett s’étend devant lui.)