CLEVELAND: Quand il a frappé l’agence libre, Malik Jackson avait une courte liste d’équipes avec lesquelles le tacle défensif vétéran envisageait de signer. Tous devaient répondre à une seule exigence.

Ils devaient être un prétendant au Super Bowl. Les Browns étaient un match.

Jackson, qui a signé un contrat d’un an de 4,5 millions de dollars avec Cleveland la semaine dernière, pense que Jadeveon Clowney voudra peut-être le suivre à Cleveland.

C’est l’une de ces choses que l’équipe parle d’elle-même et ce qui essayait de construire parle de lui-même, a déclaré Jackson lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview avec Zoom ce qu’il dirait à Clowney s’il pouvait le recruter chez les Browns. Alors si vous voulez monter à bord, montez à bord.

Je comprends que le marché de l’agence libre n’est pas ce qu’il veut probablement, mais les choses sont plus importantes que la valeur monétaire et vous avez la chance de faire partie d’une bonne équipe et de vous préparer pour l’avenir.

Clowney a rendu visite aux Browns la semaine dernière, renouvelant une fréquentation qui a commencé l’année dernière lorsque Cleveland lui a offert un contrat à long terme avant de signer avec le Tennessee pour une saison. Les Browns regardent maintenant à nouveau Clowney, mais c’est un point de vue différent après qu’il n’ait pas eu de sac et qu’il ait raté huit matchs à cause d’une blessure au genou et d’une opération chirurgicale en 2020.

Clowney est parti sans signer de contrat et les Browns seraient toujours intéressés par lui.

Et bien que Jackson, 31 ans, n’ait peut-être pas le CV de Clowney, il est ravi de rejoindre une équipe avec des aspirations au Super Bowl après que Cleveland a mis fin à sa sécheresse en séries éliminatoires et a remporté un match éliminatoire l’année dernière avant de perdre contre Kansas City.

Jackson, qui a passé les deux dernières saisons à Philadelphie, a remporté un Super Bowl avec Denver en 2015. Il a dit que si c’est ce que les Browns veulent faire, alors cela doit être leur objectif dès le départ.

Je pense que le lendemain du Super Bowl, si vous ne dites pas que mes équipes vont au Super Bowl l’année prochaine, alors vous vous trompez, a-t-il dit. Je pense que vous devez vous mettre dans la mentalité d’être grand et de s’attendre à être grand. Et laissez les choses tomber où elles peuvent après 17 semaines.

Je ne pense pas que ce soit mal d’avoir des attentes, je pense que cela vous oblige à travailler plus dur et que cela vous impose des attentes que vous voulez rencontrer. Je pense que c’est la bonne chose à faire.

Jackson était l’une des nombreuses signatures d’agent libre défensif par les Browns. Il leur donnera de la profondeur, de l’expérience et du leadership. Il a été ralenti ces dernières saisons par une grave blessure au pied, mais a guéri physiquement et mentalement.

Je suis beaucoup plus à l’aise, beaucoup plus fort et il n’y a plus d’obstacles mentaux à une blessure au pied, a-t-il déclaré. Je sens que je vais juste revenir et me sentir beaucoup plus confiant.

La jeune formation de Cleveland est remplie de talent, mais avait besoin d’une infusion de joueurs qui savent ce qu’il faut pour gagner.

C’est là que Jackson, la sécurité John Johnson III et Troy Hill entrent en jeu pour amener les Browns encore plus loin.

Vous devez avoir des gars qui savent ce qui se passe. Quel est votre état d’esprit? A dit Jackson. «À quoi devez-vous penser? Où ne pas aller. Comment ne pas penser trop loin en avant. Je pense que la connaissance de l’inconnu est une grande clé.

«L’équipe est allée loin l’an dernier, alors j’espère que je suis juste un petit coup de pouce pour les aider à aller encore plus loin et que mes connaissances approfondies en séries éliminatoires puissent vraiment briller.

Jackson est profondément dans sa carrière et sait qu’il manque de saisons. Il voulait aller quelque part et contribuer, mais plus important encore, il voulait jouer avec une équipe qui, à son avis, avait une chance légitime de tout gagner.

Cleveland a vérifié ses boîtes.

Je ne voulais aller nulle part qui essayait de reconstruire, a-t-il dit. «Je voulais aller quelque part avec une équipe cohérente, quelque part où je pourrais entrer sans être obligé d’être le gars et je pourrais simplement être un rôle de soutien et avoir des opportunités de me battre pour un poste de départ et de troisième échec.

«C’est tout ce que je pourrais demander.

