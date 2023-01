‘Clown show’ – Max Verstappen s’exprime lors de la déconnexion du serveur en volant la victoire 18 heures après le début de l’événement du Mans alors que le champion de Formule 1 révèle ‘cinq mois de préparation’ pour une course virtuelle

Max Verstappen a qualifié une course de simulation de 24 heures de “spectacle de clown” après qu’une victoire a été volée à son équipe par une déconnexion du serveur, 18 heures après le début de l’événement.

Le champion du monde en titre de Formule 1 a déclaré qu’il avait passé cinq mois à s’entraîner pour remporter le championnat en ligne, uniquement pour “incompétence” pour priver son équipe de la victoire.

Getty Verstappen était furieux après s’être retiré de l’événement

ligne rouge de l’équipe Et a exprimé sa colère sur Twitch

Participant aux 24 heures virtuelles du Mans pour l’équipe #1 Redline, le pilote Red Bull et trois autres coéquipiers ont disputé la longue course et étaient en tête.

Cependant, la plate-forme rFactor 2 de Motorsport Games a connu un certain nombre de déconnexions samedi, dans ce qu’ils ont appelé une “brèche de sécurité” sur le serveur.

L’équipe de Verstappen a chuté au 15e rang après la déconnexion et a jeté l’éponge, se retirant de l’événement avec six heures à faire.

S’exprimant sur le flux Twitch de son équipe, il a déclaré: «Ils appellent cela« étonnamment pas de chance », eh bien, c’est juste de l’incompétence.

“Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu, c’est déjà la troisième fois que cela m’arrive maintenant que je suis expulsé du jeu en faisant cette course, donc c’est la dernière fois que je participe.

“À quoi ça sert? Tu te prépares pendant cinq mois pour gagner ce championnat, tu mènes le championnat, tu essaies de gagner cette course que tu prépares depuis deux mois et ils gèrent ça comme ça.

traxion.gg Verstappen est entré dans les stands après avoir vu la première place se transformer en 15e

Getty Verstappen obtient beaucoup plus de fiabilité de sa vraie vie Red Bull

“Il y a eu deux drapeaux rouges et ils ont blâmé – je ne sais même pas –” des détails sur le serveur “, puis ils ont annulé la pluie parce que c’est probablement déjà une grande influence.

«Ensuite, les gens sont toujours déconnectés et maintenant, bien sûr, à un moment donné, nous avons également été touchés par cela, puis ils ne s’en occupent tout simplement pas parce qu’ils ont besoin d’encore plus de personnes pour se déconnecter.

“Honnêtement, c’est une blague. Vous ne pouvez pas appeler cela un événement – un spectacle de clown. C’est pourquoi il vaut mieux abandonner la voiture, car rouler en P15 pendant six heures n’a aucun sens pour tout le monde. Juste une honte pour tous les efforts que nous avons déployés en tant qu’équipe.

“J’espère vraiment que les organisateurs d’aujourd’hui considèrent également où ils placent cette course à l’avenir, car sur cette plate-forme, cela ne fonctionnera pas.”

“Ça y est, game over.”

ligne rouge de l’équipe Le Hollandais était livide

Getty Et sera ravi de retrouver sa Red Bull pour le début de la saison

Verstappen a décroché son deuxième titre mondial de F1 l’année dernière devant Charles Leclerc de Ferrari, Red Bull connaissant l’une de ses campagnes les plus dominantes.

Le joueur de 25 ans pourrait bien continuer à battre un certain nombre de records, mais a déjà signalé qu’il ne cherchait pas une carrière trop longue en F1, contrairement à des noms tels que Fernando Alonso en compétition dans la quarantaine.

Cela pourrait rendre ses courses de simulation utiles, Verstappen ayant précédemment déclaré qu’il admirait les courses d’endurance, et ce serait probablement sa préférence après la F1.

“La F1 est très amusante et j’ai beaucoup de succès en ce moment, mais je veux aussi faire d’autres choses”, a-t-il déclaré l’an dernier.

“Je sais que mon contrat court jusqu’en 2028. J’aurai 31 ans à ce moment-là. Je vais probablement encore être compétitif pendant quelques années après cela.

“Mais pendant ces années, je veux aussi vivre d’autres choses et m’amuser un peu plus avec moins de pression et moins d’horaire.”