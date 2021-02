Clown Princes: Eddie Murphy et Arsenio Hall sur ‘Coming 2 America’

Il fut un temps où Eddie Murphy dirigeait le multiplex comme un roi – ou du moins un prince. Dans les années 1980, il a couronné une série de superproductions comiques («48 Hrs.», «Trading Places», «Beverly Hills Cop») et des sets de stand-up («Raw») avec « Venant en Amérique. » Ce film de 1988 présente Murphy dans le rôle du prince Akeem, le riche potentat de la nation africaine fictive de Zamunda, qui se rend incognito à New York avec son fidèle serviteur, Semmi (Arsenio Hall), à la recherche d’une femme qui l’aimera pour lui-même. «Coming to America», réalisé par John Landis, a été propulsé par sa chimie avec Hall et leur aptitude à jouer d’innombrables autres personnages, dont un révérend onctueux (Hall), un chanteur de soul médiocre (Murphy) et les habitants qui se chamaillent d’un salon de coiffure local (Murphy, Hall et Murphy). Murphy a connu de nombreux hauts et bas en carrière depuis, bien qu’il ait récemment connu une reprise qui comprend son biopic à succès de 2019, «Dolemite est mon nom.» Et maintenant il revient à Zamunda dans une suite tant attendue, «Coming 2 America» qu’Amazon sortira le 5 mars.

Le suivi, réalisé par Craig Brewer, trouve un Akeem plus âgé comptant avec une fille adulte (KiKi Layne) qui veut sa propre opportunité de diriger le royaume. Il se précipite à New York avec Semmi après avoir appris qu’il y a engendré un fils (Jermaine Fowler) lors de sa première visite. Murphy et Hall reprennent plusieurs de leurs personnages de soutien, rejoints par les anciens de «Coming to America» James Earl Jones, Shari Headley et John Amos, ainsi que de nouveaux venus dans la franchise comme Wesley Snipes, Tracy Morgan et Leslie Jones.

La réalisation de «Coming to America» et de sa suite est une histoire qui traverse l’amitié réelle de Murphy et Hall, de leur première rencontre en tant que comics stand-up à nos jours. Murphy et Hall se sont réunis récemment pour une interview vidéo pour parler de la création de «Coming 2 America» et de leur camaraderie, et pour se piquer comme seuls de bons amis le peuvent. Ce sont des extraits édités de cette conversation. Comment avez-vous rencontré pour la première fois? EDDIE MURPHY Quand nous avons commencé à faire de la comédie, il y avait peut-être 10 bandes dessinées noires dans tout le pays, donc tout le monde se connaissait. Les bandes dessinées sont très cliques, donc vous entrez dans une clique avec les gens que vous trouvez drôles. Sur les 10 bandes dessinées noires, il y en avait quatre ou cinq avec lesquelles je ne suis jamais devenu ami. [Laughter] Quand je suis sorti ici [to Los Angeles], J’ai rencontré Arsenio via Keenen [Ivory Wayans]. SALLE ARSENIO Nous nous tenons devant l’improv, Keenen me présente, je serre la main d’Eddie et nous parlons un moment puis en descendant la rue, c’est Damon Wayans. Mais je ne l’avais jamais rencontré. Keenen nous présente Damon et il fait ce personnage qu’Eddie lui a finalement laissé faire dans «Beverly Hills Cop», le gars de l’hôtel. C’était tellement convaincant, je n’ai pas ri parce que je ne savais pas si c’était réel. Mais c’est comme ça qu’il a obtenu le rôle dans « Cop » 1. Eddie, qu’est-ce qui vous a intéressé à l’idée de voir l’Amérique et New York à travers les yeux de ce prince africain, Akeem?