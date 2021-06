Clown à gauche et MSM tombent pour un faux ÉVIDENT, obtenez les tendances #TrumpPants et #DiaperDon. REGARDEZ tous ces CHEQUES BLEUES !! – Le bon scoop

Ils ne peuvent jamais arrêter de tomber amoureux de choses stupides, n’est-ce pas ? Même à l’époque où ils pleurent eux-mêmes sur le danger des vidéos « deepfake », ils tombent toujours dans le piège à chaque fois. C’est pire qu’un biais de confirmation, je ne sais même pas comment l’appeler.

Voici le clip qui a ouvert le bal. Il est partagé ici par un journaliste du New York Daily News à chèque bleu.

D’autres le notent, mais on ne le partage jamais assez : Donald Trump a prononcé son grand discours aujourd’hui avec son pantalon à l’envers. Regarde bien et dis-moi que je me trompe.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8

– Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 6 juin 2021