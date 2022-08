Cloverdale senior frappée par des escrocs en équipe, lui escroquant 15 000 $

Joanne pensait qu’elle faisait attention à Internet et à la technologie, mais à la fin de la journée du 6 juillet, la femme de 93 ans était épuisée et avait été escroquée de 15 000 $.

Comme trop de personnes âgées, cette mère de deux enfants et grand-mère de deux enfants a été victime d’escrocs.

Joanne s’est assise devant son ordinateur ce matin-là pour faire des opérations bancaires en ligne.

“J’essayais d’entrer dans l’ordinateur, et il arrivait des choses étranges”, a-t-elle déclaré.

Ce qui semblait être une protection antivirus envoyait des avertissements.

“Tous les signes semblaient légitimes”, a-t-elle expliqué.

Puis le téléphone a sonné, prétendant être la division fraude de Coast Capital Savings et que deux nouveaux comptes avaient été ouverts à son nom.

Un compte contenait 1 764 $ et l’autre 2 679 $.

Le téléphone portable a montré l’appel provenant de Coast Capital, mais Joanne a depuis appris que les escrocs peuvent manipuler l’affichage des appels.

L’appelant a dit qu’ils avaient besoin de l’aide de Joanne pour attraper les fraudeurs “et qu’ils devaient être très secrets”, a-t-elle déclaré. Pour chaque question qu’elle avait, ils semblaient avoir une réponse sensée.

On a conseillé à la résidente de Cloverdale de ne dire à personne ce qu’elle faisait parce qu’ils ne savaient pas si la fraude était commise par quelqu’un de la caisse populaire.

Pour aider à attraper les “fraudeurs”, Joanne a été invitée à transférer de l’argent.

“On m’a demandé de transférer 20 000 $ de mes économies vers les chèques”, a-t-elle expliqué.

Ensuite, elle devait retirer l’argent.

“Je devais les avoir au téléphone tout le temps”, a-t-elle déclaré.

Joanne s’est rendue à la succursale de sa caisse populaire où le personnel a remis en question son retrait.

« On m’a dit de dire [the large withdrawal] était pour un usage personnel », a-t-elle expliqué.

Il y avait deux escrocs tout au long de la journée – Syd et Sophia – qui l’ont occupée et ce qu’elle a réalisé plus tard était dans un tourbillon émotionnel qui ne lui permettait pas de penser correctement.

“Vous n’avez pas une minute pour revérifier”, a-t-elle commenté.

Les escrocs l’ont entraînée sur la façon de prendre des photos avec son téléphone portable et lui ont fait envoyer des photos de son permis de conduire.

Joanne pensait que la menace pour elle était due à la grande quantité d’argent qu’elle avait sur elle, et non à la personne à l’autre bout du fil.

De retour dans sa voiture avec le retrait, on lui a dit d’aller dans un Cloverdale Circle K et de mettre l’argent dans une machine à bitcoins. L’employé du magasin a essayé de l’avertir.

“Le monsieur du magasin a dit ‘maman, tu es victime d’une arnaque'”, a-t-elle déclaré.

La méconnaissance de Joanne avec le bitcoin lui a peut-être permis d’économiser une partie de son argent. Tout au long de cela, tous les escrocs ont déclaré que son argent était en sécurité et qu’elle le récupérerait, même lorsqu’elle a remis en question le fait de mettre des milliers de dollars dans une machine à bitcoins.

“Chaque fois que j’ai posé la question, [the reply was] ‘ne t’inquiète pas. Vous pourrez accéder à votre argent », a-t-elle déclaré.

Les escrocs avaient dit à Joanne de détruire les bitcoins et autres reçus. Elle les a froissés mais a ensuite décidé de les garder, car c’était la seule preuve qu’elle avait qu’elle avait déposé l’argent comme indiqué.

Elle n’a pu mettre que 10 000 $, puis a eu des problèmes avec la machine. Les escrocs lui ont dit d’aller au Circle K à Willoughby pour soumettre le reste. Elle a investi 5 000 $ avant d’avoir des problèmes avec cette machine. Elle allait mettre les 5 000 $ restants dans la matinée.

Ce qui avait commencé vers 9 h 30 s’était prolongé jusqu’à presque l’heure du dîner.

«Ils m’ont juste épuisé. Je n’avais pas mangé », a-t-elle dit.

Joanne a dit qu’elle s’arrêtait pour appeler sa fille, une pratique quotidienne du soir. Les escrocs lui ont dit de ne pas le faire, mais elle a dit que si elle ne le faisait pas, sa fille serait suspecte.

Joanne a appelé sa fille, Jennifer, qui était sortie dîner avec un ami.

“J’ai demandé où elle était et elle a dit qu’elle ne pouvait pas en parler mais ne vous inquiétez pas, elle expliquerait plus tard”, a déclaré Jennifer.

La réponse de Joanne a immédiatement déclenché la sonnette d’alarme pour Jennifer.

Sa fille est allée à l’appartement de sa mère mais Joanne n’était pas encore à la maison.

“Je pensais qu’elle était peut-être avec la police”, a déclaré Jennifer.

C’est à cause de ce qu’elle a vu sur la table de la salle à manger de sa mère – des papiers sur la banque et la fraude. Jennifer a également regardé l’ordinateur de sa mère.

“La première chose qui est apparue était” bitcoin “”, a-t-elle déclaré. “Et je savais que quelque chose n’allait vraiment pas.”

Elle a téléphoné à la police à la recherche de sa mère qui est arrivée à la maison à peu près à ce moment-là et a toujours soutenu qu’elle ne pouvait pas dire à sa fille ce qui se passait. Alors Jennifer a mis la police sur haut-parleur et ils ont confirmé que Joanne avait été victime d’une arnaque.

« Non, non, non. Elle était catégorique », a déclaré Jennifer à propos de sa mère.

La police lui a conseillé d’éteindre l’ordinateur et de geler tous les comptes financiers. Il était alors environ 19 h 45 et les institutions financières étaient fermées. Sa seule chance ce jour-là a été de réussir à attraper quelqu’un au bureau de la banque téléphonique sur le point de partir pour la journée. Mais cette personne est restée et a gelé ses comptes.

Joanne a finalement pu admettre qu’elle avait été victime d’une fraude.

La police a dit qu’elle ne pouvait rien y faire.

“Cela m’a brisé le cœur”, a-t-elle déclaré.

Elle s’est rendue à sa coopérative de crédit le lendemain et, pendant qu’elle menait une enquête, a déclaré qu’elle ne lui fournirait pas les résultats. On lui a dit que si quelqu’un appelait en prétendant appartenir à une institution financière, de raccrocher et de l’appeler directement et de demander si quelqu’un essayait d’entrer en contact.

Joanne a pris son ordinateur et on lui a dit qu’il avait deux virus, ce qui semble être la façon dont les escrocs l’atteignent.

Elle a encore des SMS sur son téléphone des escrocs sur l’excellent travail qu’elle faisait.

Joanne est typique de nombreuses personnes âgées – elle a vécu une vie bien remplie et n’est pas une personne stupide.

« Je travaillais dans un bureau et je dirigeais une entreprise », a-t-elle expliqué.

Mais elle a été aveuglée par des gens qui perfectionnent leurs compétences en matière d’escroquerie, car cela rapporte quand ils peuvent obtenir de l’argent facilement des personnes âgées. Il lui a fallu des années pour économiser autant d’argent.

Elle a travaillé dur toute sa vie dans le but d’avoir la sécurité dans ses années de vieillesse.

“J’ai travaillé dur pour mon argent, et c’est pourquoi ça fait encore plus mal”, a-t-elle déclaré.

Se faire arnaquer, a-t-elle admis, l’a ébranlée profondément. C’est pourquoi elle a demandé que son vrai nom ne soit pas utilisé. Elle souffre de dépression et de plusieurs crises de larmes depuis l’incident.

Avec le recul, qu’est-ce qui l’aurait ramenée à la réalité et empêché la fraude ?

Joanne n’a probablement rien dit.

“J’avais juste l’impression d’être dans une stupeur”, a-t-elle déclaré.

Elle espère que partager son histoire déclenchera des alarmes pour les autres lorsqu’ils seront ciblés par des escrocs.

“Ils sont si convaincants,” dit-elle.

Joanne suggère de ne pas utiliser l’ordinateur et de le faire examiner par des experts à la recherche de virus. Elle conseille également aux gens de tout remettre en question.